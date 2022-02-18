Hamile Kadınlarda COVID-19 Aşısı Bebekleri Koruyor

Araştırmacılar, hamilelik sırasında kadınların aşı olmalarının bebeklerinin ilk altı ay COVID-19'a yakalanma ihtimalini düşürdüğünü açıkladı. Yapılan araştırmaya göre, hamilelik sırasında aşı olan kadınların bebekleri virüs sebebiyle daha az hastaneye kaldırılıyor.

COVID-19 aşılarının anne karnındaki ve yeni doğmuş bebekler üzerindeki etkisi araştırılmaya devam ediyor. Daha önce yapılan bir araştırmaya göre COVID-19 aşısı olan annelerin sütünde koronavirüse karşı antikorlar oluştuğu ve emzirme yoluyla bebeğe geçen bu antikorların COVID-19 hastalarını tedavi edebilecek nitelikte olduğunu gösteriyordu.

Bebek bekleyen birçok anne adayı, COVID-19 aşılarına karşı çekinceli yaklaşıyor. Öyle ki hamilelik sırasında saçınızı boyatmanız bile önerilmezken, iğne olmakla ilgili endişelerinizin olması oldukça normal. Yeni yapılan bir araştırmaya göre ise, hamilelik sırasında COVID-19 aşısı vurulan annelerin bebeklerinin COVID-19’a yakalanmaları vurulmayanlara oranla daha düşük.

Aşı olmayan hamile kadınların bebeklerini kaybetme olasılığı daha yüksek

CDC’nin yayımladığı rapora göre, iki doz Pfizer veya Moderna mRNA aşısı, altı aydan küçük bebeklerde COVID-19 sebebiyle hastaneye yatış oranlarını %61’e kadar etkiliyor. Araştırma, Temmuz 2021’den Ocak 2022’ye kadar 17 eyaletteki 20 çocuk hastanesinden alınan bilgilerle elde edildi..Sadece hamilelik sırasında aşı olan anne adaylarını kapsayan araştırmada, hamilelik öncesi yapılan aşıların bebeklere etkisiyle ilgili bir bilgi yer almıyor. Henüz altı aydan küçük bebekler için herhangi bir COVID-19 aşısı geliştirilmiş değil bu sebeple de uzmanlar, hamile kadınların aşı olmalarının bebek için öneminin azımsanmaması gerektiğini düşünüyor.

CDC’nin Bebek Sonuçları İzleme Araştırması Başkanı Dr Meaney-Delman, “İnsanlar hamilelik sırasında bir mRNA COVID-19 aşısı aldıklarında, vücutları COVID-19’a karşı koruma sağlamak için antikorlar oluşturur ve bu antikorlar göbek kordon kanında bulunur” diyor.

Araştırmacılar, bu bilgilere sahip olsalar da annenin vücudundaki bu antikorların bebeğe bir koruma sağlayıp sağlamadığıyla ilgili bir bilgi kesinleşmemişti. Yapılan bu araştırmanın ardından, hamile kadınlarda aşılanmanın bebeklere etkisi ortaya koyuldu. Aynı zamanda İskoçya’da yapılan bir araştırma, aşılanmamış hamile kadınlarda COVID-19 vakalarının daha yüksek olduğunu, hastaneye virüs sebebiyle yatırılan birçok anne adayının aşılanmamış olduğunu ve bebeklerinin veya fetüsün anne karnında ölme olasılığının daha yüksek olduğunu gösteriyordu.