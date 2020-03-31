TTB'ye Göre 5 İlimizde Bulunan Koronavirüs Vakaları

Türkiye Tabipleri Birliği, İstanbul, İzmir, Şanlıurfa, Adana ve Diyarbakır illerimizde yer alan koronavirüs vakalarını açıkladı. TTB'nin iddiaları doğruysa en çok koronavirüs vakası İstanbul'da bulunuyor.

Son haftalarda ülkemizde de görülen koronavirüs salgını için çeşitli önlemler alınmaya devam ediliyor. Nüfusun büyük bir çoğunluğunu evlerine kapatan virüs, ülkenin büyük bir kesiminde etkisini gösterirken bazı illerde bu oran daha da fazla. Salgının etkileri hakkında bir rapor yayınlayan Türk Tabipleri Birliği Türkiye’nin 5 ilinde koronavirüs nedeniyle tedavi edilen hasta sayılarını paylaştı.

TTB’nin yayınladığı rapora göre koronavirüsün en çok görüldüğü yer İstanbul. Avrupa’nın en kalabalık nüfuslu şehri olan İstanbul dışında 4 büyük şehrimizde görülen koronavirüs vakaları da raporda yer aldı. Türk Tabipleri Birliği’nin iddiasına göre 5 ilimizdeki durum şöyle:

İstanbul

TTB’nin iddialarına göre İstanbul, en çok Covid-19 virüsünün görüldüğü şehrimiz oldu. Avrupa’nın en fazla nüfusa sahip şehri için yapılan açıklamada, “30 Mart 2020 günü itibari ile İstanbul’daki kamu hastanelerinde kesin ya da şüpheli / olası Covid-19 tanısıyla yatırılarak izlenen / tedavi edilen hasta sayısı 2 binin üzerindedir” denildi. Ayrıca İstanbul kamu hastanelerinde 30 Mart’a kadar enfekte olan hekim ve diğer sağlık çalışanlarının sayısının 100’ü geçtiği belirtildi.

İzmir

İddialara göre ülkemizde en çok vakanın bulunduğu bir diğer şehrimiz ise İzmir. TTB’den gelen açıklamada “Son iki haftada İzmir genelinde kamu hastanelerinde (üniversite, Sağlık Bakanlığı ikinci ve üçüncü basamak hastaneleri) PCR testi pozitif ve klinik olarak şüpheli pozitif vakalar dahil hasta sayısı 700 civarındadır” denildi. İzmir’de Covid-19 testi pozitif çıkan sağlık çalışanlarının sayısının ise 75 civarı olduğu bildirildi.

Şanlıurfa

TTB’nin Şanlıurfa için yaptığı açıklamada “Şanlıurfa’daki kamu hastanelerinde servis ve yoğun bakımlarda 70’e yakın şüpheli hasta takip edilmekte olup 6 pozitif hasta izlenmektedir” denildi.

Adana

Adana için yapılan açıklamada, “Adana’da ulaşabildiğimiz bilgilere göre yaklaşık 550 hasta Covid-19 teşhisi veya şüphesiyle yatmaktadır. 63 yoğun bakım hastasından 15’i entübedir. 2’si taburcu olmuş 4 hekim ve 12 sağlık çalışanı koronavirüs şüphesi ile takip edilmektedir.” denildi.

Diyarbakır

TTB, Diyarbakır için “Yaklaşık 150 hasta Covid-19 teşhisi veya şüphesiyle yatıyor. 6 yoğun bakım hastası mevcut. Koronavirüs nedeniyle 5 yurttaşımız hayatını kaybetti.” şeklinde açıklama yaptı.

Türkiye’de Durum Ne?

Koronavirüs, ülkemizde açıklanan resmi bilgilere göre şu ana kadar 10.827 kişiye bulaşmış durumda. Virüs nedeniyle de 168 kişinin vefat ettiği, 162 kişinin ise iyileştiği açıklandı.