Crysis Remastered'ın Çıkış Tarihi ve Fragmanı Sızdırıldı

Crysis serisinin 2007 yapımı ilk oyunu, yenilenen sürümüyle yakında geri dönecek. Özlemle beklenen Crysis Remastered'a dair yeni detaylar; çıkış tarihi, lansman fragmanı ve oyun içi ekran görüntüleriyle birlikte sızdırıldı.

Crysis, yıllar süren aranın ardından hayranların favorisi olan ilk oyunun remastered sürümüyle geri dönecek. Yenilenen oyunun lansman fragmanı ve Crysis Remastered hakkındaki diğer detaylar, oyunun yarın gerçekleşecek olan resmi duyurusundan önce sızdırıldı.

Crysis Remastered, yenilenen sürümüyle geri dönecek olmasına rağmen, lansman fragmanına bakıldığında eski bir oyun hissi uyandırıyor. Karakter modelleri, bitki örtüsü ve ışıklandırma, oyunun tamamen yeniden yazılmış bir remake değil, iyileştirmeler sunan bir remaster sürümü olduğunu belli ediyor. Yine de sevilen seriyi günümüze taşıyacak heyecan verici bir proje olduğu söylenebilir.

Crysis Remastered'ın lansman fragmanı, Reddit'te ortaya çıktı. Fragmandan kaydedilen PC sürümüne ait görüntüler, 1080p çözünürlükte olmasına rağmen bit hızı biraz düşük görünüyor. Ayrıca Microsoft Store sayfasında oyunun 23 Temmuz'da çıkış yapacağı görülüyor.

Crysis Remastered ilk olarak nisan ayında açıklandı. Oyun yenilenen versiyonunda geçici kenar yumuşatma, SSDO, SVOGI, hacimsel sis, ekran alanı yansımaları ve yazılım tabanlı ışın izleme gibi modern grafik efektlerine kavuştu. Oyunun ışın izleme özelliği yazılım tabanlı olduğu için Nintendo Switch sürümünde bile çalışacak.

Crysis Remastered, PlayStation 4, Xbox One, Switch ve PC'ye inecek ve 2007 yapımı orijinal oyunu yeniden düzenlenmiş grafiklerle şimdiki nesil donanımlara sunacak. Ayrıca ilk kez bir Crysis oyunu Nintendo'nun konsoluna gelecek. Oyunun sızdırılan lansman fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz, ayrıca Twitter kullanıcısı Wario64, Crysis Remastered'tan ekran görüntülerini sosyal medya üzerinden paylaştı.

Crysis Remastered fragmanı:

Crysis Remastered oyun içi ekran görüntüleri: