Crysis Remastered, Yalnızca Serinin İlk Oyununu İçerecek

Crysis serisinin geliştiricisi Crytek'ten Crysis Remastered hakkında hayranları üzecek bir açıklama geldi. Bir Crytek sözcüsü, Crysis'in remaster sürümünün yalnızca ilk oyunu içereceğini açıkladı.

Crysis, yıllar süren aranın ardından hayranların favorisi olan ilk oyunun remaster sürümüyle geri dönecek. Bununla birlikte, Sabre Interactive'in yaratıcı yönetmeni Tim Willits, geçtiğimiz günlerde Twitter'dan yaptığı bir paylaşımda yeni remaster 'sürümlerinin' de geleceğini açıklamış ve ardından paylaşımlarını silmişti.

Willits'in açıklaması, ana serinin yanı sıra Crysis: Warhead'in de geliştirildiği yönünde spekülasyonlara yol açmıştı. Ne yazık ki, Crytek'ten kötü haber geldi. Crytek yaptığı açıklamada, yaklaşan Crysis Remastered'ın sadece ilk oyunu içerdiğini belirtti. Warhead veya devam oyunlarından herhangi biri paketin bir parçası olmayacak.

Crysis Remastered sadece ilk oyunu içerecek

Bir Crytek temsilcisi, Inverse ile yapılan röportajda, "Crysis Remastered sadece orijinal oyunu içeriyor. Warhead veya serideki diğer oyunları içermiyor." şeklinde konuştu. Crysis Remastered'ın devam oyunlarından hiçbirini içermemesi şaşırtıcı değil. Eğer böyle bir ihtimal varsa da muhtemelen ayrı sürümler olacaklar.

Crysis'in ikinci oyunu Warhead'in remaster içeriğinde yer almaması, oyunseverler açısından biraz hayal kırıklığı yaratıyor. Warhead, popüler birinci şahıs serisinin sevilen bir parçası ve birçok oyuncu remaster sürümünün en azından DLC olarak gelmesini bekliyordu. Warhead'in en azından yakın gelecekte remaster olarak gelmesi pek olası görünmüyor.

Crysis Remastered, PC, PS4, Xbox One ve Nintendo Switch için onaylandı, ancak şu anda bir çıkış tarihi yok. Crysis'in Türk oyun severlerde ayrı bir yeri bulunuyor. Çünkü oyunun geliştiricisi olan Crytek'in kurucuları Türk'tü ve seri Türkçe seslendirmeye de sahipti.