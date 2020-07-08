Bir YouTuber, CS:GO'da Sahte Hile Yazılımı Geliştirdi

En fazla hile bulunan oyunlardan olan CS:GO’da bir YouTuber, hile kullanan kişileri cezalandırmak için kendi sahte yazılımını geliştirdi. Yazılım, hedef takım arkadaşına gelince otomatik ateş etmek gibi 9 farklı cezayı içeriyor.

Tüm dünyada büyük bir kitle tarafından oynanmaya devam eden CS:GO, bu başarısına rağmen ilk çıktığı günden beri hile açan oyunculara bir çözüm bulamadı. Valve’in bu eksikliğinden sıkılan ScriptKid isimli bir YouTuber ise olaya el atmaya karar verdi ve hile yazılımı kullanmak isteyen oyunculara sahte hile yazılımı dağıtmaya başladı.

Rakiplerinin karşısına normal bir şekilde çıkmaya cesareti olmayan pek çok kişi, çeşitli internet sayfalarına girerek sahte hile yazılımı satın almanın yollarını arıyor. Üstelik bu yazılımları almak son derece basit olabiliyor. Bu durumu bir fırsata çevirmek ve hileye başvuran oyunculardan bir nevi intikam almak isteyen ScriptKid isimli YouTuber ise bu internet sayfalardan birine “CS:GO hilesi” adı altında sahte bir hile yazılımı ekledi.

Çıldırtma garantili hile yazılımı

ScriptKid’in eklediği hile yazılımı, hileyi açan oyuncuya avantaj sağlamak yerine büyük zorluklar çıkarıyor. Örneğin bu hile yazılımı varken ne yaparsanız yapın oyundaki bombanın sayacını durduramıyorsunuz. Ya da hedefiniz takım arkadaşınıza kaydığında silah otomatik olarak ateş etmeye başlıyor ve kendi takım arkadaşınızı öldürüyorsunuz. Yukarıdaki örnekler gibi toplamda 9 farklı cezanın bulunduğu yazılım, son derece komik ve iyi düşünülmüş görünüyor. Üstelik bu sahte hile yazılımı, hile açmaya çalışan oyuncunun oyun görüntülerini de alarak oyuncunun banlanmasını sağlıyor.

ScripKid, bu sahte hile yazılımıyla oyunu dürüst bir şekilde oynamaya çalışan kişilerin de daha rahat bir şekilde oyun oynamasını sağlıyor. Ayrıca bununla birlikte Valve’in yapamadığı / yapmadığı eylemleri hile kullanan oyunculara karşı yapıyor. Peki, sizce bu sahte hile yazılımı, oyuncuların hile kullanmayı bırakması için iyi bir ders olabilir mi, yoksa her ne olursa olsun ScriptKid’in böyle bir şey yapmaması mı gerekiyordu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.