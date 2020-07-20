Bir süredir Türkiye'nin gündeminde olan sosyal medya düzenlemesi, Cumhurbaşkanına sunuldu. 11 maddelik düzenlemenin yasalaşmasının ardından, yükümlülüklerini yerine getirmeyen sosyal medya sağlayıcılarına çeşitli yaptırımlar uygulanabilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada sosyal medyanın denetim altına alınacağını söylemişti. Yaklaşık iki hafta önce Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında konuşan Erdoğan, vatandaşların 'sosyal medya terörü' konusunda çok fazla beklemeyeceklerini belirtmiş ve hukuki düzenlemenin yolda olduğunun sinyallerini vermişti.

Bugün gelen haberlere göre toplamda 11 maddeden oluşan ve Cumhurbaşkanına sunulan sosyal medya düzenlemesine ilişkin teklif, bu hafta içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacak. Almanya modelinin örnek alındığı söylenen düzenleme ile günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt içi ya da yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarının, Türkiye'de temsilci bulundurması zorunlu hâle getirilecek.

Yükümlülükleri yerine getirmeyen sağlayıcılara yaptırım uygulanacak:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulan ve son şekli verilen 11 maddelik düzenlemenin, meclis tatile girmeden önce yasalaşması planlanıyor. Düzenleme yasalaştıktan sonra Türkiye'den günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt içi ya da yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarının Türkiye'de temsilci bulundurması zorunlu hâle gelecek, gerekli yükümlülüğü yerine getirmeyenlere sağlayıcılara ise yaptırım uygulanacak.

Bu yaptırımlara göre gerekli şartları sağlamayan ya da yükümlülükleri yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcısının internet trafiği bant genişliği önce %50, daha sonrasında %95'e kadar daraltılacak. Kişiler, sosyal ağ sağlayıcılarına içerik kaldırılması veya erişim engellenmesi başvurusu yapabilecek; bu başvurulara belirlenen saat içerisinde olumlu ya da olumsuz yanıt verilmesi zorunlu olacak. Bu başvuruları yanıtsız bırakan ağ sağlayıcılarına çeşitli para cezaları verilebilecek.

Aktarılan bir diğer detaya göre hukuka aykırı olduğu mahkeme kararıyla saptanmasına ve sosyal ağ sağlayıcıya bildirilmesine rağmen belirli saat içerisinde gereğini yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcı, doğan tüm zararların karşılanmasından sorumlu olacak.

Detayları yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlayan sosyal medya düzenlemesiyle ilgili bilinenler şimdilik bu kadar. Yazımızı noktalamadan önce konunun ilerleyen günlerde de takipçisi olacağımızı, kayda değer yeni bir gelişme yaşanırsa sizleri bilgilendirmeye devam edeceğimizi de hatırlatalım. Bu süreçte yaşanacak gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.