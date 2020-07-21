Sosyal Medya Düzenlemesinin Tüm Maddeleri Açıklandı

Bir süredir gündemin en önemli maddelerinden olan sosyal medya düzenlemesinin detayları kesinleşti. Cumhurbaşkanına sunulan düzenlemenin tüm maddeleri açıklandı

1 Temmuz 2020'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medyaya ilişkin yaptığı açıklamalar Türkiye'nin gündemine oturmuş; önce yasaklar ardından Almanya modelini benimseyen bir düzenleme gündeme gelmişti. Sosyal medya şirketlerine Türkiye'de temsilci bulundurma zorunluluğu, kullanıcıların şikayet sistemlerini daha kolay kullanmalarını sağlama gibi önemli maddeler içeren düzenlemenin bazı detayları daha önce de netleşmişti. 20 Temmuz 2020 günü son haliyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulan düzenlemenin detayları netleşmemişti. Ak Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, amacın "Sosyal medyada hakaret ve tacize son vermek" olduğunu belirterek düzenlemenin detaylarını açıkladı. Sosyal medya düzenlemesinin satır başları: Türkiye'de sosyal medyaya ilişkin yeni bir hukuki tanımlama: Sosyal ağ sağlayıcı Ülkemizde 1 milyondan daha fazla kullanıcısı olan yabancı platformlar "sosyal ağ sağlayıcı" olarak tanımlanacak. Her sosyal ağ sağlayıcısının Türkiye'de bir temsilciliği ve temsilcisi bulunacak. Temsilci gerçek ya da tüzel kişi olabilecek, ancak gerçek kişi olacaksa Türk vatandaşı olma zorunluluğu bulunacak.

Türkiye'de temsilci bulundurmayan şirketlere 5 maddelik yaptırım süreci: Ülkemizde temsilci bulundurmayan şirketlere, bulundurmadıkları süre boyunca sırasıyla aşağıdaki cezalar verilecek İlk etapta temsilci bulundurulmaz ise 1-10 milyon TL idari para cezası, 10 gün içinde bulundurulmazsa 30 milyon TL idari para cezası, 3 ay süre boyunca Türkiye'deki reklam çalışmalarını durdurma cezası, Son aşamanın birinci adımında %50 bant genişliği daraltma cezası, İkinci adımda ise %90 bant genişlği daraltma cezası Bant genişliği daraltma cezası alan şirketler, 4 saat içinde kararı uygulamak zorundalar.

Kullanıcılar, mahkemeye gitmeden kişilik haklarının ihlalleriyle ilgili başvuru yapabilecekler: ​ Sosyal ağ sağlayıcısı olan şirket, yapılan başvurulara 48 saat içerisinde dönüş yapmak zorunda. 48 saat içerisinde dönüş yapmayan şirketlere 5 milyon TL para cezası Cezai yaptırım yerine getirilmezse 10 milyon TL para cezası Hukuka aykırı olan ve mahkeme tarafından bildirilen içerik kaldırılmaz ise doğacak maddi zararları sosyal ağ sağlayıcı şirketler karşılayacak.

Ak Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin'in yaptığı açıklamalara göre sosyal medya düzenlemesinin ilk resmi detayları bu şekildeydi. Düzenlemenin yakında yasalaşması bekleniyor.

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