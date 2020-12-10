Cyberpunk 2077, Çıktığı Gün Korsana Düştü

The Witcher’ın yapımcısı CD Projekt RED tarafından 8 yıldır geliştirilen Cyberpunk 2077, çıkış yapar yapmaz korsanlar tarafından kırıldı. Oyunun tam ve sıkıştırılmış sürümleri torrent sitelerinde ortaya çıktı, ancak bu konuda tüm oyuncuları ilgilendirdiğini düşündüğümüz ÖNEMLİ BİR UYARIMIZ var.

Yıllardır oyun gündemini fazlası ile meşgul eden Cyberpunk 2077, nihayet çıkışını gerçekleştirdi. Oyuna dair ilk yorumlar genel anlamda olumlu olsa da ilk sürümün çok sayıda hataya sahip olması eleştirilere neden oldu. Yine de bugüne kadar oyun dünyasındaki en büyük heyecan fırtınalarından birisine engel olamadı.

Konsol tarafında PS4, PS5 ve Xbox’a çıkış yapan Cyberpunk 2077, PC için de GoG, Epic Games ve elbette Steam üzerinden satışa sunuldu. Hatta Steam’de anlık oyuncu rekorunu kırmayı başardı. Şu an için online oyun moduna sahip olmayan yapım, aslında biraz da bu nedenle korsanların hedefine girdi diyebiliriz.

Cyberpunk 2077, aktardığı kültürün de etkisiyle daha ilk günden korsana düştü:

Assasin’s Creed, FIFA gibi oyun dünyasının diğer önemli markaları adına geliştiriciler, son yıllarda yüksek güvenlik önlemleri almışlar. Oyunların korsanların hedefine girmelerine engel olmuşlardı. Ancak anlaşılan o ki CD Projekt RED, bu konuda yeterli önlemi alamadı ya da alsa bile şirket içerisindeki olası ihlaller nedeniyle oyun çıkış yaptığı gün korsanların eline düştü.

Şu anda Cyberpunk 2077, malum ve herhangi bir şekilde güvenlik önlemi olmayan internet sitelerinde listeleniyor. CD Projekt RED cephesinden konuya dair detaylı bir açıklama yapılmamış olsa da hem ilk gün Steam’de kırılan anlık oyuncu rekoru hem de son yıllarda oluşan orijinal oyun kültürü, Cyberpunk 2077’nin zarar görme ihtimalini azaltıyor.

ÖNEMLİ UYARI: Cyberpunk 2077 heyecanıyla oyuna korsan yollardan ulaşmak sizleri büyük bir riske sokabilir

Son aylarda hem konsol hem de PC oyunlarının fiyatları son derece yükseldi, ancak yine de Cyberpunk 2077 gibi yıllardır beklenen önemli yapımlar için pek çok oyuncu bütçe ayıracak, çünkü yapım, uzun süredir yaratılan heyecan sayesinde çoğu oyuncunun radarına girdi. İşte korsanlar da tam olarak bunu fırsat bilip Cyberpunk 2077’yi kullanabilirler.

Her şeyden önce Cyberpunk 2077’nin, korsan pazarındaki diğer oyunlar kadar basit bir yapıda olmadığını, bu nedenle oyuncuları daha açık bir hedef haline getirdiğini belirtelim. Ayrıca CD Projekt RED, yapılacak yeni güncellemeler ile eski sürümler erişim dışı kalabilir, oyuna internet bağlantısı olmadan açılmama zorunluluğu getirilebilir. Bu nedenlerle korsan yollarda indirilen dosyalar, hem bilgisayarları hem de içindeki bilgileri riske sokabilir.