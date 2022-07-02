Duster ve Sandero modelleri ile hepimizin tanıdığı ve sevdiği otomobil firması Dacia, yakın zamanda Bigster adını verdiği yeni bir konsept ile yollarda olacağını duyurmuştu. Modern dünyanın ihtiyaçlarına duyarlı, daha çevreci ama aynı zamanda çok daha yüksek performans iddiası ile tanıtılan yeni Dacia Bigster'ın özellikleri hakkında bilinen tüm detaylara gelin yakından bakalım.

Romanya merkezli bir otomobil firması olan Dacia, eminiz SUV sınıfı otomobil denilince akla gelen ilk markalardan bir tanesi. 44 ülkede bugüne kadar toplam 7 milyondan fazla araç satmış olan Dacia markasını pek çoğumuz Sandero ve Duster modelleri ile tanıyor ve seviyoruz. SUV sınıfının önemli markası, 2021 yılının Ocak ayında beş yıllık planını açıklarken yeni bir konsept olarak tanımladığı Dacia Bigster’ı tanıtmıştı.

Dacia Bigster hakkında şu an için hala tam anlamıyla bilgi sahibi değiliz ancak yavaş yavaş bu konseptin detayları ortaya çıkıyor. Tüm otomobil firmaları gibi Dacia da modern dünyanın ihtiyaçlarına kulak vererek hem çevreci hem de yüksek performans sunan modellere imza atmayı planlıyor. Dayanıklı, sağlam ve cömert olarak tanımlanan Dacia Bigster hakkında bilinen tüm detaylara gelin yakından bakalım.

Dacia Bigster hakkında bilinenler:

Dış tasarım üzerinde büyük değişiklikler yapılmıyor:

Dacia uzun zamandır piyasada olan bir otomobil firması olduğu için kendine özgü bir tasarım anlayışı var. Bu tasarım anlayışı Dacia Bigster konseptinde de korunuyor. Çekici, modern ve outdoor ruhunu temsil edeceği söylenen yeni konsept elbette Y şeklindeki ışık imzasının büyüklüğü, marka ambleminin konumu gibi küçük farklılıklarla yeni bir model olduğunu tüm otomobilseverlere gösterecek.

Dacia Bigster, çok daha büyük:

Dacia Bigster için Dacia Duster’ın çok daha sağlam ve güçlü bir versiyonu deniliyor. Boyutları da bunun kanıtı. Dacia Bigster’ın uzunluğu 4,6 metre olacak. Yani Dacia Duster’dan 213 mm daha uzun demek oluyor. SUV C segmenti için iddialı ve aynı zamanda erişilebilir bir konsept olacağı söylenen Dacia Bigster, uzun yol sevenler için gereken sağlamlığı sunmayı hedefliyor.

Dacia Bigster’ın içi de en az dışı kadar geniş:

Duster’dan daha uzun bir konsept tasarlayıp da içini aynı bırakmak olmazdı. Dacia Bigster uzun yol sevenler için tasarlanmış bir SUV olduğu için ufak detaylarla boğulmamış, son derece geniş bir iç hacme sahip olacak. Henüz detayları bilinmese de bu geniş iç tasarım yapısının sürücü ve yolcular için pek çok modern otomobil teknolojisi ile donatılacağı düşünülüyor.

İç tasarım detayları dikkat çekici:

Dacia Bigster iç mekan tasarımının detaylarının gösterildiği birkaç görsele göre oldukça lüks ve özenilmiş detaylara sahip olduğunu söylemek mümkün. Özellikle gösterge paneli pek çok sürücüyü kalbinden vuracak gibi görünüyor. Merkezi klima ızgaraları Y şeklinde. Direksiyon, orta konsol, gösterge paneli ve dijital ekran arasında uyum, açısal çizgiler kullanılarak belirlenmiş ve dış tasarım detayları ile ahenkli bir bütünlük gösteriyor.

Dacia Bigster, sürdürülebilirliği ön planda tutuyor:

Elbette günümüzde artık tüm otomobil firmalarının çok daha çevreye duyarlı üretimler yapması isteniyor. Dacia da bu sese kulak vererek Dacia Bigster konseptinde sürdürülebilriliği ön planda tutuyor. Dacia Bigster iç ve dış tasarımında krom ya da imitasyon alüminyum kaplama kullanılmıyor. Dış koruyucu panellerde geri dönüştürülmüş ham plastikten üretilen malzemeler kullanılmış. En azından şu an için görünen modellerde bunlardan sakınıldığı göze çarpıyor.

Dacia Bigster hibrit teknolojisi kullanacak:

Dacia internet sitesinde Dacia Bigster konseptinin hem alternatif enerji hem de hibrit motorlarla sunulabileceği söyleniyor. Ancak tam anlamıyla elektrikli bir versiyon olacak mı bilinmiyor. Kesin olarak bilinen ise Dacia Bigster konseptinde CMF-B platformu olacağı için hibrit güç aktarma teknolojisinin kullanılabilir olacağı. 1.8 litrelik E-Tech motor kullanılacağı düşünülen hibrit modellerde 30 mil'lik bir EV aralığı sunması bekleniyor.

Euro NCAP yıldızları önemsenmiyor:

Euro NCAP, Avrupa pazarındaki otomobillerin ne kadar güvenli olduğunu ölçen bir program. Araçlar test ediliyor ve güvenlik seviyesine göre yıldız veriliyor. Örneğin üçüncü nesil Sandero bu testten oldukça düşük bir not olan iki yıldız almıştı. Dacia Jogger ürün müdürü Andreea Gine Euro NCAP yıldızlarını önemsediklerini ancak yolcu güvenliğini her zaman ön planda tuttuklarını söylüyor.

Bir aracın Euro NCAP’tan beş yıldız alması için sensörler ve kameralar gibi gelişmiş güvenlik sistemlerine sahip olması gerekiyor. Elbette bunların her biri araç fiyatını biraz daha arttırıyor. Dacia Bigster konsepti, herkesin erişebileceği fiyatlarda sunulmayı hedeflediği için bu tür güvenlik sistemlerinin ek paketler halinde sunulacağını düşünebiliriz.

Dacia Bigster modellerinin uygun fiyatlı olması planlanıyor:

Dacia Bigster, Dacia için yeni bir dönemin kapılarını açmak için geliştirilen bir konsept. Şirketin temel amacı, yeni konsept modellerin herkes tarafından satın alınabilir olması. Bu nedenle Dacia Bigster gereksiz teknolojilerle donatılmadan otomobilseverlere tam olarak istedikleri performansı güvenli bir şekilde verecek. Kesin olmamakla birlikte Dacia Bigster için 40 bin Euro gibi bir fiyat etiketinden söz ediliyor. Elbette o zamana kadar piyasada neler olacağını kimse bilmiyor.

Nerede, ne zaman üretilir bilinmiyor:

Dacia şirketinin dünyanın pek çok farklı noktasında üretim fabrikaları bulunuyor. Ancak şirket şu an için yeni konsept modellerin nerede üretileceğini açıklamadı. Romanya’da bulunan fabrikanın şu an için böyle bir üretime uygun olmadığı biliniyor. Bir ihtimal bu üretim Fas’ta gerçekleşebilir. Dacia Bigster ile birlikte şirket, Avustralya piyasasına da girmeyi hedefliyor.

Dacia Bigster çok yakında otomobilseverlerle buluşacak:

Dacia 2025 yılına kadar üç yeni model sunacağını açıklamıştı. Bunlar arasında en dikkat çekenlerden bir tanesi olan Dacia Bigster’ın 2024 yılında otomobilseverlerle buluşması bekleniyor. Dacia Bigster aynı yıl ya da bir sonraki yılın ilk aylarında Türkiye’ye de gelecektir.

Dacia’nın SUV sınıfı otomobillere yeni bir soluk getirmeyi amaçladığı konsepti yeni Dacia Bigster hakkında şu an için bilinen detaylardan bahsettik. Dacia Bigster hakkında her geçen gün yeni bir bilgi paylaşılıyor. Yeni detaylar açıklandıkça sizinle paylaşmayı sürdüreceğiz.