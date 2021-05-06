Adını sıkça duymuyor olsak da sahip olduğu markalar sayesinde uluslararası bir güce sahip olan Daimler, Mercedes-Benz, Smart, Maybach gibi adını duymaya alıştığımız markaları elinde tutuyor. Daimler, bir dönem Auto Union şirketine de sahipti ancak daha sonrasında satılmıştı. Daimler’in tarafından satılan Auto Union’ın günümüzdeki adı ise Audi.

Alman otomotiv sektörünün en köklü isimlerinden biri olan Daimler, adını direkt olarak duymuyor olsak da sahip olduğu alt markalarını hayatımızın her noktasına karşımıza çıkarmayı başarıyor. 1998 yılında Almanya’da kurulan Daimler, Mercedes-Benz’in başarısıyla birlikte uluslararası olarak tanınan bir dev haline geldi.

1879 yılında Karl Benz’in şirketi Benz & Cie ile Gottlieb Daimler’in ortaklığıyla ortaya çıkan Mercedes-Benz, Daimler’in rakibi olan şirketleri zamanla satın alması sonucu ekonomik anlamda güçlü bir hale geldi. 1958 yılında başlayan bu satın alma süreci Auto Union ile başladı. Auto Union, günümüzün otomotiv devlerinden Audi’nin o dönemdeki adıdır. Daimler, 1958’de satın aldığı bu şirketi 1964 yılında satmıştır.

Mercedes'in de Sahibi Daimler'in Bilinmeyen Markaları:

Ağır vasıta: Freightliner Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation EvoBus Thomas Built Buses

Otomobil: Mercedes-AMG Maybach Smart

Diğer: Mercedes-Benz Bank Detroit Diesel



Yeni nesil Amerikan tırlarını üreten Freightliner:

2009’dan beri Martin Daum’un CEO’luğunda yönetilen Freightliner, Amerika kökenli bir kamyon üreticisidir. 2019’da Daimler’in aldığı kararla birlikte içten yanmalı motor üretimini durduran şirket, elektrikli araç girişimlerine devam edeceğini açıkladı. Freightliner, günümüzde yeni nesil tırlar üretmekte ve satışını yapmakta.

Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation:

%89’u Daimler’e ait olan Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation, Japonya merkezli bir ağır sanayi markasıdır. Ülkemizde Temsa adıyla faaliyet gösteren marka, 2005’te Daimler bünyesinde faaliyetlerini sürdürmeye başlamıştır. Şirketin güncel CEO’su Hartmut Schick, 2018’den beri bu görevine devam etmektedir.7

Türkiye yollarında otobüslerini bol bol gördüğümüz EvoBus:

Almanya merkezli otobüs üreticisi olan EvoBus, ürettiği ürünleri kendi markası adı altında satışa sunmadığı için ismi pek de bilinen bir marka değil. Günümüzde EvoBus’ın üretmekte olduğu ürünler Setra ve Mercedes-Benz çatısı altında müşterileriyle buluşmaktadır. Şirketin bir fabrikasının da Türkiye’de bulunduğunu unutmadan ekleyelim.

Hollywood filmlerinden aşina olduğumuz okul otobüslerini üreten Thomas Built Buses:

Amerikan otobüs üreticisi Thomas Built Buses, 1972 yılında Perley A. Thomas tarafından kuruldu. Günümüzde Daimler Trucks North America şirketinin altında faaliyet gösteren marka, Amerikan dizi ve filmlerinde görmeye alıştığımız sarı otobüsleri üreten şirketin ta kendisidir.

Yüksek performaslı otomobil üreticisi Mercedes-AMG:

Mercedes-Benz’in performanslı otomobillerini üreten Mercedes-AMG, 1999 yılında Daimler tarafından satın alındı. 1967 yılında bir mühendislik firması olarak faaliyetine başlayan marka, günümüzde Tobias Moers tarafından yönetiliyor ve Mercedes-Benz’in göz dolduran performanslı otomobillerini geliştirmeye devam ediyor.

Lüks otomobil üreticisi Maybach:

1909 yılında Wilhelm Maybach tarafından kurulan Maybach, faaliyetlerine motor üreterek başladı. II. Dünya Savaşı döneminde Alman panzerleri için de motor üretmiş olan Maybach, günümüzde Daimler çatısı altında faaliyet göstermektedir ve Mercedes-Benz’in aynı isimdeki lüks modellerini üretmektedir.

Yoğun trafikli şehirlerde bol bol gördüğümüz Smart:

Ülkemizde özellikle pastaneler ve yoğun trafik olan bölgelerde iş insanları tarafından tercih edilen Smart, Alman otomotiv sektörünün üreticilerinden biri. 1994 yılında İsviçre’de kurulan Smart’ın kurucuları ise Mercedes-Benz ve ünlü saat üreticisi Swatch’tur. Markanın CEO’su Annette Winkler 2010’dan beri Smart’ı yönetmektedir.

Otomotiv bankası ve Daimlerin finansman işlerinden sorumlu olan Mercedes-Benz Bank:

Mercedes-Benz adını taşıyan bir banka olmasından dolayı ilk bakışta garip görünse de uluslararası faaliyet gösteren banka olan Mercedes-Benz Bank, 2002’den bugüne dek faaliyet gösteriyor. Bankanın CEO’su Frank Reiner 2011’den beri bu görevin başında ve bankanın ana merkezi Stuttgart’ta yer alıyor.

Dizel motor üreticisi Detroit Diesel:

1938 yılında General Motors tarafından kurulan Detroit Diesel, ABD merkezli bir dizel motor üreticisidir. 2000 yılında Daimler bünyesine dahil olan Detroit Diesel, kuruluşundan bu yana 5 milyondan fazla dizel motor üretti ve günümüzde bu motorların yüz binlercesinin çalışır durumda olduğu söyleniyor.

Sizler için Daimler’in aktif faaliyet gösteren alt şirketlerini ve bu şirketlerin işlerini ele aldık. Daimler ve Daimler’in alt şirketleri hakkında düşüncelerini yorum olarak paylaşmayı unutmayın.