Dark Souls Serisinin En Çok Satan Oyunu Dark Souls III Oldu

From Software tarafından geliştirilen ve Bandai Namco tarafından dağıtılan Dark Souls III, Dark Souls serisinin en çok satan oyunu oldu. Dark Souls III'ün satışları, serinin toplam satışlarının üçte birinden fazlasına denk geliyor.

Özellikle zorluğuyla oyuncuları çileden çıkaran oyun serisi Dark Souls, hem eleştirmenlerden ve oyunculardan iyi puanlar almayı başarabilmiş hem de oyun satışları konusunda geliştirici stüdyosunun ve yayıncısının yüzünü güldürebilmiş bir isim konumunda bulunuyor.

Bu haberimizde daha çok odaklanacağımız nokta olan oyun satışları konusunda serinin öne çıkan oyunuysa Dark Souls III oldu. The Gamer’da yer alan habere göre Dark Souls serisi 27 milyondan fazla satış rakamına ulaşarak Gears of War ve Devil May Cry’ı geride bırakmayı başardı.

Dark Souls III, en çok satan Dark Souls oyunu oldu:

Dark Souls serisi içerisinde en çok satış rakamına ulaşmayı başaran oyunsa tıpkı Borderlands ve The Witcher serilerinde olduğu gibi üçüncü oyun oldu. Oyunun yayıncısı olan Bandai Namco, yayınladığı açıklamada Dark Souls III’ün 10 milyondan fazla satıldığını ve bunun toplam satışların üçte birinden fazlasına denk geldiğini söyledi.

Oyunun daha iyi grafiklere ve efsanevi zorluk seviyesinde PvP mekaniklerine sahip olduğunu düşünürsek oyunun bu satış rakamlarına ulaşması gayet normal diyebiliriz. Dark Souls III, ayrıca Bandai Namco tarihinin en hızlı satan oyunu unvanını da almış bulunuyor. 2016 yılında çıkan oyun, ilk iki ayı içerisinde 3 milyondan fazla kopya satmayı başarmıştı.

Ayrıca bir derleme olan Dark Souls III: The Fire Fades sürümü de 2017 yılında çıkmış ve Dark Souls serisine yeni başlayacak olanların adapte olmasını kolaylaştırarak tam bir deneyim yaşamaları için genişleme paketlerini birleştirmişti. Peki siz hiç Dark Souls serisinden bir oyun oynadınız mı? Oynadıysanız serinin en beğendiğiniz oyunu hangisiydi? Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.