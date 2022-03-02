Netflix hakkında bazı kaynaklara dayandırılan yeni haberlere göre Netflix, Rusya'da dört orijinal içeriğin yapımını durdurdu. Bu yapımlar arasında Tolstoy'un romanından uyarlanan Anna K'nın da yer aldığı belirtildi.

Rusya’nın Ukrayna sınırları içinde ‘kendi güvenliğini sağlamak’ üzere başlattığı ‘operasyonun’ ardından Doğu ve Batı, hiç olmadığı kadar kafa kafaya tutuştu. Dünyanın yeniden belirgin bir şekilde ikiye ayrıldığı şu günlerde Batı’nın Rusya’ya olan yaptırımları peşi sıra gelmeye devam ediyor.

Bugünse dünyanın en popüler çevrimiçi içerik platformu Netflix hakkında yeni bir iddia öne sürüldü. Geçtiğimiz gün savaş nedeniyle daha önce yapılan anlaşmanın aksi yönünde hareket edeceğini ve Rus kanallarını yayımlamayacağını açıklayan Netflix, bugünse Rusya ile planlanan ve yapım aşamasında olan içeriklerinin iptal edildiği iddiasıyla gündeme geldi.

Dört Rus orijinal yapımı durduruldu:

Çeşitli Rus kaynaklar tarafından aktarılan bilgilere göre Netflix, aralarında Rus yazar Leo Tolstoy’un dünya klasiği romanı Anna Karenina’dan uyarlanacak ‘Anna K’nın da olduğu dört orijinal yapımı üzerindeki çalışmaları durdurma kararı aldı. Anna K’nın dışındaki üç yapım, henüz adı duyurulmayan, başrolünde Alexander Petrov’un olması planlanan dizi, Nothing Special dizisi ve suç – gerilim dizisi Zato’dan oluşuyordu.

Sinema ve dizi dünyasının Rusya’ya tek yansıması, Netflix’in hareketlerinden de oluşmuyor. Geçtiğimiz gün dünyanın en büyük üç prodüksiyon şirketi Sony Pictures, Warner Media ve Disney, yakında gelecek filmlerini Rusya’da vizyona sokmadıklarını açıklamıştı. Rusya’ya ve haliyle Rus halkına uygulanan tüm bu yaptırımlar, beraberinde büyük de bir tartışma başlattı.