Popüler dizi ve film izleme platformu Netflix'in aralık ayında kütüphanesinden kaldıracağı film ve dizileri listeledik. Bu yapımlar, belirlenen tarihlerin ardından Netflix'te artık yer almayacaklar.

Günümüzün en popüler çevrimiçi film ve dizi platformu olan Netflix, güncel olarak binlerce farklı içeriğe ev sahipliği yapıyor. Fakat platform, çeşitli nedenlerden dolayı bazı içeriklerine de belirli tarihlerde veda ediyor. Bizler de bu ay boyunca Netflix Türkiye’den kaldırılacak tüm içerikleri sizler için listeledik.

Netflix’in aralık ayı boyunca kaldıracağı içerikler arasında oldukça popüler bazı diziler de yer alıyor. Aralık ayında kaldırılacaklar arasında Fullmetal Alchemist ve How I Met Your Mother gibi dünyaca ünlü diziler bulunuyor. Netflix Türkiye sayfasında kaldırılacağı belirtilen dizi ve filmlerin listesi şu şekilde:

Netflix'in kaldıracağı içerikler:

Aralık 2021’de Netflix Türkiye’den kaldırılacak filmler: John DeLorean’ın Sıra Dışı Hayatı Kalplerin Ritmi

Aralık 2021’de Netflix Türkiye’den kaldırılacak diziler: Miss Panda & Mr. Hedgehod Jack Taylor Fullmetal Alchemist Modern Family How I Met Your Mother Transformers Prime



Aralık 2021’de Netflix Türkiye’den kaldırılacak filmler:

John DeLorean’ın Sıra Dışı Hayatı

Kaldırılacağı gün: 6 Aralık

6 Aralık IMDb: 6,4

6,4 Rotten Tomatoes: %64

Otomobil endüstrisinin efsane isimlerinden John DeLorean’ı konu alan bu film, başrolünde Alec Baldwin’e yer veriyor. DeLorean, otomobil endüstrisinde kimilerine göre hilekar, kimilerine göre ise büyük bir efsaneydi.

Kalplerin Ritmi:

Kaldırılacağı gün: 7 Aralık

7 Aralık IMDb: 6,9

6,9 Rotten Tomatoes: %74

Kalplerin ritmi, üniversiteye gitmeye yakın olan bir kızı ve babasının bir anda şarkı yazarlığına başlamasını konu alıyor.

Aralık 2021’de Netflix Türkiye’den kaldırılacak diziler:

Miss Panda & Mr. Hedgehod

Kaldırılacağı gün: 14 Aralık

14 Aralık IMDb: 6,3

6,3 Rotten Tomatoes: -

Ufak bir pastane sahibi olan bir kadının yeni bir şefi işe almasıyla başlayan hikâye, ikilinin bir tatlı yarışmasına girmesini konu alıyor.

Jack Taylor

Kaldırılacağı gün: 30 Aralık

30 Aralık IMDb: 7,5

7,5 Rotten Tomatoes: %77

Eski kafalı bir dedektif olan Jack Taylor, bir politikacıya hakaret ettiği gerekçesiyle görevinden alınır. Taylor, bunun ardından özel dedektifliğe başlar ve polisin bakmadığı olaylara yüzünü çevirir.

Fullmetal Alchemist

Kaldırılacağı gün: 31 Aralık

31 Aralık IMDb: 8,5

8,5 Rotten Tomatoes: %73

Anime dünyasının en ünlü yapımlarından birisi olan Fullmetal Alchemist, paralel bir dünyada sanayi devrimi zamanını konu alıyor. Simya ile ilgilenen iki kardeş, ölen annelerini diriltmek için eğitim alırlar. Fakat bu girişimleri kaotik bir sonuç yaratır.

Modern Family

Kaldırılacağı gün: 31 Aralık

31 Aralık IMDb: 8,4

8,4 Rotten Tomatoes: %88

2009 yılında çıkış yapan ve 2020’de finalini gerçekleştiren Modern Family, üç farklı ama akraba ailenin karşılaştığı komik olayları ele alıyor.

How I Met Your Mother

Kaldırılacağı gün: 31 Aralık

31 Aralık IMDb: 8,3

8,3 Rotten Tomatoes: %84

Televizyon tarihinin en popüler dizilerinden birisi olan How I Met Your Mother, durum komedisinde pek çok diziye örnek olmayı başardı.

Transformers Prime

Kaldırılacağı gün: 31 Aralık

31 Aralık IMDb: 7,9

7,9 Rotten Tomatoes: -

Autobotların Dünya’daki maceralarını konu alan Transformers Prime’da ekip, 3 gençle güçlerini birleştirerek Decepticonlara karşı savaşırlar.