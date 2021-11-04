Gelen yeni haberlere göre DC'nin Wonder Woman'ı Gal Gadot, Disney'in üzerinde çalıştığı Pamuk Prenses filminde rol alacak. Fakat Gadot'un rolü, Disney'in en bilindik kötü karakteri Kötü Kraliçe olacak.

12 Kasım Cuma günü yayınlanacak Netflix’in yeni yapımı Red Notice’de yer alan Gal Gadot, önümüzdeki aylarda yer alacağı yeni bir proje bulmuş gibi duruyor. DC’nin Wonder Woman karakterini canlandırarak ününü daha da genişleten başarılı aktör, bu sefer Disney’in Pamuk Prenses filminde yer alabilir.

Deadline tarafından sektörden kaynaklara dayandırılan habere göre Gal Gadot’un Pamuk Prenses’te rol alması için görüşmelerin son aşamasına gelmiş durumda. Fakat Gadot, bu yapımda Pamuk Prenses’i oynamayacak, bunun yerine baş karakterin düşmanı Kötü Kraliçe’yi canlandıracak. Pamuk Prenses’i canlandıracak isimse Rachel Zegler olacak.

Orijinal hikâyeye tam olarak sadık kalmayacak:

Grimm Masalları’na dayanan orijinal Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler çizgi filmi, 1938 yılında yayınlandı. Çizgi film, Disney’in ilk animasyon filmiydi ve fazlasıyla başarılı olmuştu. Kaynaklar tarafından verilen bilgiye göre yeni film, çizgi filmin hikâyesine tam olarak sadık kalmayacak. Film, orijinal hikâye ve müziğin üzerine bir şeyler katarak izleyicilere sunulacak.

Filmin müzikleri, La La Land, The Greatest Showman ve Dear Evan Hansen’in arkasındaki isimler Benj Pasek ve Justin Paul tarafından yazılacak. Aktarılan bilgilere göre filmin yapımı 2022 yılı içinde başlayacak. Filmin baş kötüsü olacak olan Gal Gadot, bu zaman içinde bir yandan da Wonder Woman’ın yönetmeni Patty Jenkins ile Cleopatra filminde yeniden bir araya gelecek.