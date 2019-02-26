Sinema devi Warner Brothers, 10 Mayıs'ta vizyona girecek yeni Pokemon filmi "Detective Pikachu"nun ikinci fragmanını yayınladı. Fragmanda göze çarpan detayları bir araya getirdik.

Yeni fragmandan edindiğimiz bilgilere göre Pikachu, filmde Tim Goodman’ın babası Harry’nin başına ne geldiğini çözmeye çalışacak. Bir sahnede Pikachu’yu dev bir Charizard’la dövüşürken görüyoruz. Ek olarak Snorlax, Machamp, Flareon ve Mewtwo gibi klasik pokemonları, CGI formunda görmek mümkün.

Filmde Pikachu’ya hayat veren Ryan Reynolds, karaktere bürünebilmek için kullandığı teknikleri eşiyle birlikte bizlerle paylaştı.

“ ‘Rol yapmak, hayali koşullarda gerçek duygularını sergilemektir’ – Sanford Meisner. Diyeceğim şu ki, yarına yeni bir Detective Pikachu fragmanı geliyor.”

Detective Pikachu filmi, Pokemon’un oyun serisinden esinlenen bir film olacak. Rob Letterman’ın yönetmenliğini üstlendiği film, 10 Mayıs’ta dünya genelinde vizyona girecek. Sözü fazla uzatmadan sizleri fragmanla başbaşa bırakıyoruz.