Popüler müzik platformu Deezer, şarkılardaki uygunsuz ifadeler için harekete geçti. Platform, söz konusu kelimeleri belirleyebilmek için yapay zekâ kullanacak.

Normal şartlar altında herhangi bir şarkının sansürsüz olup olmadığını öğrenmek için ilgili parçayı dinlemek ya da sözlerini okumak gerekir. Teknolojinin en son imkânlarından yararlanmak isteyen müzik platformu Deezer ise çok geçmeden yapay zekâ yardımıyla bunun mümkün olabileceğini göstermek adına çalışmalarına hız verdi.

Müzik yayını servisi, şarkı sözlerindeki uygunsuz kelimeleri tespit edebilmek adına ilgili parçanın sözü üzerinden bu tespiti yapabilecek bir makine öğrenme tekniği konusunda araştırma yürütüyor. Deezer; yapay zekâyı sadece makine öğreniminde sık sık görüldüğü gibi açıklamalı örneklerle kelimeleri tanımak için çalıştırmak yerine, vokalleri çıkararak bir kelimenin uygunsuz olup olmadığını oluşturulan bir sözlük yardımıyla bulmayı hedefliyor.

Deezer'dan şarkılardaki uygunsuz kelimelere karşı yapay zekâ hamlesi:

Paris merkezli şirket, bu yöntemle basit bir ikili sınıflandırıcı sayesinde herhangi bir kelimenin uygunsuz olup olmadığını bulacak. Şirketten yapılan açıklamada bu yöntemin yapay zekânın neden bir karara vardığını gösterebilen 'açıklanabilir' bir sistem olduğu belirtildi. Ekip, ayrıca her müzik türünde eşit miktarda sansürsüz şarkı sözü kullanarak önyargıyı azaltmayı ve doğruluğu artırmayı umuyor.

Deezer’ın mevcut yaklaşımı hâlihazırda pratik kullanıma hazır değil. Şirket, uygunsuz kelimeleri tespit etmede klasik yönteme göre çok daha iyi bir konumda bulunsa da bir insanın yanı sıra, şarkı sözlerinin metin hâline doğrudan erişimi olan bir yapay zekâ konusunda henüz bekleneni verebilmiş değil.

Her şeye rağmen sistem yine de hedefe ulaşma konusunda yardımcı olabilir gibi görünüyor. Deezer’ın yapay zekâsı, kelimelerin bir müzikte nerede ortaya çıktığını bildiğinden dolayı söz konusu teknoloji insanlara bir şarkının sansürsüz etiketini hak edip etmediğine karar verme konusunda yardımcı olabilir. Deezer’ın uyguladığı yöntem, hiç şüphesiz çocuklara da güvenli şekilde müzik dinleme imkânı sunacak.