Spotify yetkilileri, yaptıkları açıklamayla platformun 2020 yılının ilk çeyreğindeki gelir tablosunu açığa kavuşturdular. Spotify tarafından yapılan açıklamalara göre şirketin 2020'nin ilk çeyreğindeki geliri, yaklaşık 2 milyar dolar.

İnternet kullanımının yaygınlaşması ve akıllı telefonların popülerleşmesi ile hayatımıza giren çevrimiçi müzik platformlarından bir tanesi olan Spotify, 2020 yılının ilk çeyreğindeki mali durumunu kamuoyu ile paylaştı.

Spotify tarafından yapılan açıklamalar, koronavirüs pandemisinin tüm sektörlerini vurmasına rağmen dijital müzik sektörünün bu durumdan neredeyse hiç etkilenmediğini ortaya koyuyor. Aslına bakacak olursak bu durumun sürpriz olmadığını söylemek gerekiyor çünkü insanların gerekmedikçe evlerinden çıkmıyor oluşu, akıllı telefon ve internet kullanımını, dolayısıyla da Spotify gibi platformların kullanımını artıyor.

Spotify'dan yapılan açıklamalarda 2020 yılının ilk çeyreğindeki gelirinin yaklaşık 2 milyar dolar olduğu ifade edildi. Şirket, bu geliri aylık 286 milyon aktif kullanıcı sayesinde elde etmiş durumda. Spotify tarafından verilen istatistikler, platformun 130 milyon premium ve 163 milyon da reklam destekli aboneye sahip olduğunu gözler önüne seriyor. Yani Spotify'ın toplamda 293 milyon üyesi bulunuyor.

Spotify ile ilgili yapılan tahmin ve analizler, şirketin 2020 yılının ilk çeyreğindeki gelirinin 1.86 milyar dolar civarında olacağını ortaya koyuyordu. Spotify tarafından açıklanan veriler, analistler tarafından yapılan analiz ve verilen tahminlerin büyük oranla doğru olduğunu ortaya koyuyor. Ayrıca yapılan açıklamalar, koronavirüs pandemisi sürecinde insanların Spotify gibi platformlara yöneldiğinin de bir göstergesi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Spotify yetkilileri, özellikle de son birkaç aydır Freemium fiyatlama stratejisinin faydasını gördüklerini ifade ediyorlar. Öyle ki şirketin politikaları, hem yeni kullanıcılar hem de Spotify'dan vazgeçmiş olan tüketicileri geri kazandırmış durumda. Yetkililer, tüketicilerin ilk olarak kendilerine ücretsiz abonelik açtıklarını, ardından premium hesaba geçtiklerini ve premium aboneliklerini kapatan tüketicilerin yüzde 70 kadarının 45 gün içerisinde yeniden döndüğünü ifade ediyorlar.

Spotify, popülaritesini artırabilmek adına sık sık önemli adımlar atıyor. Bu adımlardan bir tanesi de Warner Music Group ile imzalanan küresel lisans ortaklığıydı. Bu lisans ortaklığı, platforma çok daha geniş bir müzik havuzu sağlamış oldu. Elbette bu durum, tüketicileri de etkileyen bir şeydi ve dolayısıyla Spotify, bu anlaşma sayesinde yeni aboneler kazanmış oldu.