Yapılan bir araştırma, 3 yaşındaki bir otomobilin rengine göre ne kadar değer kaybettiğini ortaya çıkardı. Sanılanın aksine, beyaz ve siyah renkler teknik olarak pek de iyi bir sonuç vermiyor. Aracı değer kaybetmesin isteyenlerin sarı renk tercih etmeleri gerekiyor. Tamam da neden sarı?

Hiçbir araç sahibi, otomobilinin eskimesini istemez. Hatta bazıları, aracı değer kaybı yaşamasın diye ona gözü gibi bakar. Ancak her ne olursa olsun otomobiller, güneş, yağmur, kir, toz gibi dış etkenler nedeniyle eskimeye mahkumdurlar. Konuyla ilgili yapılan yeni bir araştırma ise ikinci elde satış değerinin düşmemesi için hangi renk otomobil tercih edilmesi gerektiğini nedenleriyle birlikte ortaya koyuyor.

iSeeCars tarafından yapılan bir araştırma, tercih edilen renklerin araçların ikinci el değerini etkilediğini ortaya koydu. Öyle ki doğru renkler tercih edildiğinde, otomobilin değeri yıllar geçse de binlerce TL yüksek kalıyor. Çünkü bazı renkler, üzerinden yıllar geçmiş olmasına rağmen aracın daha diri görünmesini sağlıyor.

Araçların renklerine göre değer kaybı oranları:

Renk 3 yıllık değer kaybı oranı Sarı %13,5 Bej %17,8 Turuncu %18,4 Yeşil %19,2 Kırmızı %20,6 Beyaz %21,9 Mavi %22,0 Gri %22,5 Genel ortalama %22,5 Mor %22,7 Gümüş %23,2 Siyah %23,9 Kahverengi %24,0 Altın %25,9

Yukarıdaki tabloda da görebileceğiniz üzere; bir otomobil satın alındıktan 3 yıl sonra ortalama olarak yüzde 22,5 değer kaybediyor. Şunu belirtelim; Türkiye'de son yıllarda yaşadığımız olağanüstü süreci bu hesaba katmamak gerek. Türkiye'de birkaç yıldır satın alınan her otomobil altın kadar kazandırmaya başladı. Ancak daha önce sıfır araca plaka taktığınız anda değeri düşerdi. O yıllarda olduğumuzu düşünün.

Öte yandan; sarı, bej, turuncu, yeşil ve kırmızı renkli otomobillerin, 3 yıllık süreçte en az oranda değer kaybı yaşadıklarını görüyoruz. Oysa ki Türkiye'de sarı rengi taksiler ile bağdaştırır, bu renkte araçları "satarken zor olur" endişesi ile tercih etmeyiz. TÜİK'in Eylül 2022'de yaptığı bir araştırmaya göre ülkemizde en çok tercih edilen 3 rengin beyaz, gri ve mavi olduğunu göz önünde bulunduracak olursak, Türkler olarak yanlış bir noktaya odaklandığımızı söylemek mümkün.

Peki segmentlere göre durum nasıl?

Sedan otomobillerde renklere göre değer kaybı oranları:

Renk 3 yıllık değer kaybı oranı Kahverengi %16,8 Kırmızı %17,4 Turuncu %18,8 Mavi %18,9 Bej %19,3 Yeşil %20,1 Sarı %20,4 Genel ortalama %20,9 Beyaz %21,0 Gümüş %21,2 Gri %21,3 Siyah %22,6 Altın %23,3 Mor %24,6

Yukardaki tabloya göre, sedan otomobiller 3 yılda ortalama olarak yüzde 20,9 oranında değer kaybı yaşıyorlar. Ancak kahverengi, kırmızı, turuncu ve mavi renkli sedanlar, diğerlerine kıyasla daha az değer kaybı yaşıyorlar.

SUV otomobillerde renklere göre değer kaybı oranları:

Renk 3 yıllık değer kaybı oranı Sarı %9,1 Yeşil %20,4 Turuncu %21,1 Mor %22,5 Kırmızı %23,3 Bej %23,7 Gri %24,3 Beyaz %24,5 Genel ortalama %24,8 Mavi %24,8 Gümüş %25,2 Siyah %26,0 Kahverengi %26,3 Altın %27,2

Gövde tipi SUV olduğu zaman, ülkemizde daha çok siyah ve beyaz renkli otomobiller görürüz. Ancak bunun çok da iyi bir tercih olmadığı ortaya çıktı. Yapılan araştırmaya göre SUV'lardaki 3 yıllık değer kaybı ortalaması yüzde 24,8'ken, siyah renkli SUV'lardaki değer kaybı oranı yüzde 26 olarak kayıtlara geçti. Beyaz renkte ise yüzde 24,5'lik değer kaybı görüyoruz. Bu gövde tipinde tercih edilebilecek en iyi renkler sarı, yeşil, turuncu, mor ve kırmızı olarak karşımıza çıktı.

Gelelim detaylara: Bu araştırma nasıl yapıldı?

iSeeCars, söz konusu araştırmayı gerçekleştirebilmek için 2020 model yılına sahip olan 1.6 milyon adet civarı araçta inceleme yaptı. Ağustos 2022 ila Mayıs 2023 aralığını kapsayan bu incelemeler sırasında ABD'deki enflasyon verileri de kullanıldı. Araçlar için değer kaybı hesabını çıkaran ekip, bunu gövde tiplerine ve renklere göre de uyarladı. Haliyle, sonuçların makul olduğunu söylemek mümkün.

Türkiye'de en çok tercih edilen otomobil renkleri için:

Türkiye'de en çok satan otomobilleri merak ediyorsanız: