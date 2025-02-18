Bazı zamanlar bir an gelir ve “Ben bu anı, bu yeri, bu insanı daha önce rüyamda görmüştüm” diye düşünürsünüz. Ancak böyle bir şey elbette olmamıştır. İşte Deja reve, en basit haliyle böyle açıklanabilir.

Peki böyle hissetmemize neden olan şey ne? Deja reve’nin Deja vu ile farkı ne?

Neden aslında gerçekleşmemiş şeyleri gerçekleşmiş gibi hissediyoruz?

‘Deja reve’nin kelime anlamı, önceden rüya görmek.

Yani bir yeri, bir kişiyi veya bir olayı daha önce rüyanızda gördüğünüzü hissetme durumu. Deja vu ile arasındaki fark ise tam olarak şöyle: Deja vu’da siz her ne kadar yaşadığınızı düşünseniz de daha önce yaşamadığınız bir şeyi yaşamış gibi hissediyorsunuz.

Deja reve’de ise daha önce rüyanızda gördüğünüz bir anı, gerçek hayatta yaşadığınızı düşünüyorsunuz. Mesela daha önce hiç görmediğiniz biri kendini tanıtıyor ve onunla daha önce karşılaşmadığınızdan emin olsanız bile sanki bu anı daha önce yaşamış gibi hissediyorsunuz.

Ya da Çin’e daha önce hiç gitmediniz ancak rüyanızda Çin’de dolaşıyorsunuz. Fakat rüyadayken bile daha önce aynı yerleri rüyanızda gördüğünüzden çok eminsiniz. Yani rüyanın içindeyken bile orası size çok tanıdık geliyor.

Aslında Deja reve, insanların farklı şekillerde deneyimledikleri farklı gruplara ayrılıyor.

Bunlardan ilki tanıdıklık hissi. Örneğin bir rüyanızı net bir biçimde hatırlayamazsınız fakat gün içinde karşılaştığınız biri veya herhangi bir olayı, rüyanızda gördüğünüzden emin hissedersiniz.

Epizodik Deja reve’de ise bir anda, daha önce gördüğünüz bir rüya aklınıza düşer. Mesela gün içinde iş yerinde yeni biri ile tanışırsınız ve sanki o tanışma anını daha önce rüyanızda görmüş gibisinizdir.

Sonuncusu ve en tuhafı ise rüyasal durum. Gündelik hayatınıza devam ediyorken bazı zamanlar hâlâ rüyada olduğunuzu düşünebilirsiniz. Öyle bir an gelir ve öylesine garip bir hisse kapılırsınız ki sanki çevrenizde olan biten her şey bir rüya gibidir.

Gelelim Deja reve’yi neden bazılarımızın daha sık deneyimlediğine.

İnsan beyni bazı zamanlar, geçmişte olan olayları ve rüyaları yanlış yorumlayabilir. Bu da yaşananları gerçek bir anı gibi hissetmenize sebep olur. Özellikle yeterince uyumadığınızda ya da aşırı yorgun olduğunuzda beyniniz, gerçek ile rüyayı ayırt etmekte zorlanabiliyor.

Ayrıca bilim insanlarının araştırmalarına göre epilepsi hastaları, Deja reve’yi daha sık deneyimliyor. Bunun nedeni de epilepsinin, beynin bilinç ve hafıza kısımlarında ani elektriksel aktivitelere neden olması.

Ancak Deja reve ile karşı karşıya kalan herkesin, mutlaka bir sağlık sorunu olduğu anlamına gelmiyor. Bu yalnızca beyninizin size oynadığı ilginç bir oyun diyebiliriz.

Esasen Deja reve, korkulacak bir şey değil.

Bu durumu tıpkı Deja vu gibi düşünebilirsiniz. Deja reve, yalnızca tuhaf ve kimi zaman kafa karıştırıcı bir deneyim. Sık sık tekrarladığımız gibi yalnızca beynimizin bize oynadığı bir oyun. Bunu sık sık yaşıyorsanız ancak hayatınız olumsuz etkilenmiyorsa, endişe edecek bir şey yok.

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