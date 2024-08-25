Japonya’da fark edilen, su altındaki kusursuza yakın geometrik desenler, 10 yılın ardından çözülmüştü. Bakalım ardında ne varmış?

1995 senesinde dalgıçlar, Japonya açıklarındaki deniz tabanında tuhaf dairesel desenler fark etti. Bu neredeyse kusursuz geometrik oluşumların neyin nesi olduğunu en az 10 yıl boyunca kimse anlamadı.

Daha sonra bu esrarengiz oluşumların yaratıcısının kim olduğu ve arkasında yatan ilginç sebepler bulundu.

Eserin sanatçısı bir kirpi balığı türüydü.

Kirpi balıkları, bu süslü daireleri dikkat çekmek için yapıyordu. Erkekler, deniz tabanı boyunca yüzerken yüzgeçlerini çırparak kuma dairesel desenler veriyordu. Balıklar sadece 12 santim olmasına rağmen bu yaptıkları desenler 2 metre çapındaydı.

Yaratmaya çalıştıkları eseri kabuk parçalarıyla süslüyordu ve oraya kendine özgü bir görünüm, renklendirme, gölge vermek için ince kumlar topluyordu. Üstelik bu süreci tamamlamaları 7-9 gün arası sürüyordu.

Bu, çiftleşme ritüelinin bir parçası.

Çember şovları bittiğinde dişi balıklar orayı incelemeye geliyordu ve gördükleri eseri beğenirlerse çökeltilerden birine yumurtluyor, erkek de geri kalan işi hâllediyordu. Yani dişi manzarayı beğenirse çiftleşiyorlar diye de özetleyebiliriz.

Texas Üniversitesinde araştırmacı olan Alex Jordan, bu durumu şöyle yorumladı: “Oluşan bu yapı, parçacıkları merkeze kanalize etmeye yarıyor ve muhtemelen estetik bir amacı yok.”

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