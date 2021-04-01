Depresyonlu Kişiler, Dünyayı Farklı Görüyorlar

Yeni bir araştırmaya göre depresyonlu kişiler, yüksek kontrastlı görüntüleri depresyonlu olmayan kişilere göre farklı görüyor. Beynin görsel işleme biçimindeki bu farklılığın yeni tedavi yaklaşımlarında kullanılabileceği düşünülüyor.

Hemen hepimiz, depresyon halinde agresif bir tutum takınırız ve çevremiz için pek de “sevecen” bir karakter yansıtmayız. Peki depresyonun görüntüleri yorumlama biçimimizi değiştirebileceğini hiç düşündünüz mü?

Finlandiya'daki Helsinki Üniversitesi'nden araştırmacılar, majör depresif bir dönem yaşayan 111 kişi ile “normal” 29 kişinin katılımı ile yeni bir çalışma gerçekleştirdi. Söz konusu araştırmada beynin beş duyudan mesaj almaktan sorumlu bölümü olan serebral korteksin bir optik illüzyonu nasıl ele aldığı incelendi.

Majör depresif dönemden geçen kişiler, kontrastı azaltma eğilimi gösterdiler

Araştırmacılar, çalışma için yukarıda görmüş olduğunuz parlaklık ve kontrast temelli iki optik illüzyonu kullandılar. Çalışmanın yazarlarından psikolog Viljami Salmela’ya göre depresif katılımcılar, kontrast temelli optik illüzyonları depresif olmayan katılımcılara göre farklı şekilde yorumladılar.

Majör depresif dönem yaşayan katılımcılar, görsellerdeki kontrast farklılıklarını diğerlerine kıyasla daha az ayırt ederken; konu parlaklığa geldiğinde katılımcılar arasında kayda değer bir farklılık görülmedi. Araştırmacılar, elde ettikleri sonuçlardan emin olmakla birlikte bir kanıya varmak için daha fazla çalışma yapılması gerektiğini ifade ediyorlar.

Sonuçlar, depresyon tedavisindeki yeni yaklaşımlar için faydalı olabilir

Yapılan açıklamalara göre kontrastı azaltma, oryantasyona özgüdür ve kortikal işlemeye dayanır. Bu nedenle elde edilen sonuçlar majör depresif dönem yaşayan kişilerin normal retina işlemeye sahip olduğunu, ancak kortikal kontrast normalizasyonunun değiştiğini gösteriyor.

Araştırmacılara göre söz konusu çalışma, majör depresif dönem yaşayan kişilerin çevrelerini farklı gördüklerini kanıtlıyor. Yine araştırmacılara göre depresyonlu kişilerin beyinlerinin görsel bilgileri nasıl işlediğinin anlaşılması, gelecekte uygulanacak tedavi yaklaşımları için son derece önemli.