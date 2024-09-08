Yenilenebilir enerji kaynaklarına yapılan yatırımlar dünya sahnesinde gittikçe daha fazla yer almaya başlıyor. Bu içerikte, Hindistan’ın bir devasa güneş enerjisi santrali Dholera’dan bahsedeceğiz.

Hindistan, her geçen gün artan enerji talebini karşılamayabilmek ve sürdürülebilir bir geleceğe adım atabilmek için devasa bir yatırıma imza attı.

Gujarat eyaletinde bulunan ve büyüklüğüyle dünya çapında dikkat çeken Dholera Güneş Enerjisi Santrali, sadece Hindistan’ın enerji ihtiyacını karşılamakla kalmayarak temiz enerji üretiminde bir dönüm noktası olmayı hedefleyen bir proje olarak öne çıkıyor.

Dholera dünyanın en büyük güneş enerjisi santrallerinden biri olma yolunda ilerliyor.

Bu devasa santral, şu anda 5000 megawatt (MW) olan ve geliştirilmeye devam eden kapasitesiyle dünyanın en büyük güneş enerjisi santrallerinden biri olma yolunda hızla ilerliyor.

Dholera Güneş Enerjisi Santrali, 11.000 hektarlık (110.000 dönüm) geniş bir arazi üzerinde yer alıyor.

Ek olarak, projenin kamu ve özel sektör ortaklığı modeliyle Gujarat Urja Nigam Limited (GUVNL) tarafından geliştirildiği ve ilk aşama olan 1000 megawatt’lık kısmın inşasının yaklaşık 5 milyar rupi kadar bir bütçe ile tamamlandığı belirtiliyor.

İkinci aşama olan 4000 megawatt’lık bölümünse Solar Energy Corporation of India (SECI) tarafından 20 milyar rupi tutarında bir yatırım ile geliştirileceği ifade ediliyor.

Söz konusu iki aşamalı yaklaşımın, projenin sistematik ve sürdürülebilir bir şekilde ilerlemesini sağlaması amacıyla tercih edildiği ifade ediliyor.

Dholera Güneş Enerjisi Santrali’nde yüksek teknoloji ve mühendislik çözümlerinin kullanıldığı biliniyor.

Santralde, polikristal silikon bazlı fotovoltaik modüller kullanıldığı ve bu modüllerin 380mm ile 450mm arasındaki bir yüksekliğe sahip beton temel üzerine monte edilerek, bölgedeki gelgit ve sel etkilerine karşı koruma sağlayacağı söyleniyor.

Maksimum modül gücünün yaklaşık 280Wp (watt peak) olacağı ve fotoelektrik dönüşüm verimliliği %15'in üzerinde olacağı belirtiliyor.

Üretilen enerjinin iletimi için kullanılan altyapı ile de enerji kaybını minimize edecek ve bölgedeki enerji iletimini daha verimli hâle getirecek çözümlerin tercih edildiği ifade ediliyor.

Ek olarak, Dholera'nın altyapısının yenilikçi çözümlerle donatıldığı söyleniyor.

Örneğin, telekomünikasyon hizmetleri için radyo direkleri ve kuleler kurulmasına ek olarak enerji santralini soğutmak için kullanılacak suyu temin etmek için kanallar ve yeraltı su pompalarının inşa edileceği belirtiliyor.

Özetle, Dholera Güneş Enerjisi Santrali, Hindistan'ın yenilenebilir enerji hedeflerine ulaşmasında kilit rol oynayacak gibi görünüyor.

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