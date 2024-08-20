Çevreci Yatırımlarla Dikkat Çekmeye Devam Ediyor: Çin’in Dünyanın En Büyük Hidro-Güneş Enerjisi Santrali Kela Güç İstasyonu

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Dünya son yıllarda devasa projelere şahit oluyor. Bunlardan bir tanesiyse Çin tarafından inşa edilen Kela Güç İstasyonu! Hazırsanız detaylara birlikte bakalım.

Dünyanın enerji ihtiyacı giderek artarken, Çin bu ihtiyacı çevre dostu bir biçimde karşılamak için devasa bir adım attı.

Kela Güç İstasyonu, dünyanın en büyük hidro-fotovoltaik güç istasyonu olarak tarihe geçti. Temiz enerji üretiminde çığır açan bu yenilikçi projenin geleceğin enerji çözümlerine ışık tuttuğu söyleniyor.

Yapımına 2022 yılında başlanan güç istasyonu 2023 yılında faaliyete geçti!

kela güç istasyonu

Kela Güç İstasyonu, su gücünü ve güneş enerjisini birleştirerek enerji üretiminde yeni bir yaklaşımı belirliyor.

Bu hibrit sistemle, hidroelektrik enerjisini ve fotovoltaik panelleri (güneş panellerini) aynı tesiste birleştiriyor.

Su gücü, enerji üretiminde istikrar sağlarken, güneş enerjisi ile desteklenen sistem, çevresel etkileri en aza indiriyor ve karbon ayak izini azaltıyor.

Bu güç istasyonunun yılda 1.6 milyon ton karbondioksit salınımının önüne geçtiği belirtiliyor.

Kela Güç İstasyonu, 2 milyon haneye enerji sağlayacak kapasiteye sahip.

kela güç istasyonu

Bu devasa projenin kurulu gücünün 1 GW, yıllık üretim kapasitesinin 2 GWh olduğu belirtiliyor.

Projenin mühendislik kısmıysa, özellikle büyük ölçekli enerji depolama ve iletim sistemleri ile dikkat çekiyor.

Kela Güç İstasyonu, en son teknoloji ürünü fotovoltaik paneller ve gelişmiş hidroelektrik türbinlerle donatılarak devasa bir güç istasyonu olarak dikkat çekiyor.

Güneş panelleri, enerji verimliliğini en üst düzeye çıkarırken, hidroelektrik türbinler, enerji üretiminde sürekliliği sağlıyor.

Bu yenilikçi teknoloji kombinasyonunun, enerji arzını dengeleme ve sürdürülebilir kılma konusunda benzersiz bir çözüm sunduğu söyleniyor.

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