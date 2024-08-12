Sürekli Büyüyen Proje: Japonya'nın Kenya'daki Mega Projesi Olkaria Jeotermal Enerji Santrali Nasıl Kendini Sürekli Sürekli Geliştiriyor?

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Kenya'nın çarpıcı doğal güzelliklerinin arasında devasa bir Japon projesi yer alıyor. Bu içerikte Olkaria Jeotermal Enerji Santrali’nden bahsedeceğiz.

Kenya'nın Rift Vadisi'nde yer alan Olkaria Jeotermal Enerji Santrali, Kenya'nın enerji ihtiyacını büyük ölçüde karşılıyor.

İlk bölümü 1981 yılında faaliyete geçirilen Olkaria Jeotermal Enerji Santrali yıllar içinde 6 bölümlük dev bir santral olacak şekilde genişleyerek Japonya'nın mühendislik dehasının bir göstergesi olmayı başarmış durumda.

Santralin genişleme ve büyüme sürecinde Japonya Uluslararası İş Birliği Ajansı (JICA) ve diğer uluslararası ortakların desteğiyle önemli yatırımlar yapıldığı biliniyor.

Olkaria Jeotermal Enerji Santrali

Proje, Kenya Elektrik Üretim Şirketi (KenGen) tarafından yürütülüyor ve Japonya Uluslararası İş Birliği Ajansı (JICA) tarafından destekleniyor.

2022’de planlanan Olkaria 6 gibi yeni tesislerle de kapasitenin daha da artırılması planlanıyor, bununsa Kenya'nın enerji arzı güvenliğini ve yenilenebilir enerji hedeflerini güçlendirmesi bekleniyor.

Örneğin güncel bir habere göre, Kenya Elektrik Üretim Şirketi PLC (KenGen), Kenya’nın en eski jeotermal enerji santralini yeniden canlandırmak amacıyla milyar dolarlık bir sözleşme imzalayarak eski santralin üretim kapasitesi 45 megawatt’tan 63 megawatt'a çıkaracak ve ülkenin yeşil enerjiye geçişi hızlandırmayı planlıyor.

Bu iş birliği ile Kenya'nın enerji arzını artırarak ülkenin ekonomik büyümesine katkıda bulunmak hedefliyor.

Sürekli gelişen bu tesisin kapasitesi inşa edilen ek santrallerle toplamda 280 megawatt'a ulaştı!

Olkaria Jeotermal Enerji Santrali

Öyle ki, bu kapasite Kenya'nın toplam enerji üretiminin önemli bir kısmını oluşturuyor.

Santral, yer altındaki sıcak su ve buharın kullanılması yoluyla elektrik üretiyor ve bu süreç, çevreye minimum zarar vererek temiz enerji üretimini mümkün kılıyor.

Santralin inşasında kullanılan jeotermal türbinler ve jeneratörler, dünyanın en verimli ve dayanıklı ekipmanları olarak nitelendiriliyor.

Olkaria’nın yalnızca Kenya'nın değil, aynı zamanda Doğu Afrika'nın enerji üretimine de büyük katkı sağladığı söyleniyor.

Bu devasa proje, Kenya'nın yenilenebilir enerji kaynaklarına verdiği önemi ve iklim değişikliği ile mücadeledeki kararlılığını da yansıtıyor.

Kaynak: KenGen, NS Energy

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