Mühendislik harikası devasa yapılar birçok kişinin dikkatini çekmeyi başarıyor. Çin’de bulunan FAST isimli bu devasa teleskop da onlardan bir tanesi. Haydi gelin detayları birlikte inceleyelim.

Çin'de yer alan bu teleskobun tam adı “Five-Hundred-Meter Aperture Spherical Radio Telescope” (Beş Yüz Metre Açıklıklı Küresel Radyo Teleskop). Kısaca FAST olarak biliniyor.

Yapımının 5 yıl sürdüğü ve 120 milyar dolar bütçeye sahip olduğu bilinen bu dev radyo teleskop, astronomi dünyasında yeni bir çağ başlatan etkileyici bir mühendislik harikası olarak dikkat çekiyor.

2016 yılında tamamlanıp devreye alınan FAST, 500 metre çapında bir genişliğe sahip!

Söz konusu devasa boyutu sayesinde dünyadaki en büyük ve en hassas radyo teleskop unvanını elinde bulundurmayı başarmış durumda.

Teleskobun, Çin'in Guizhou eyaletinde doğal bir çöküntü alanına inşa edildiği ve bu konumun, teleskobun sabit bir konumda olmasına rağmen gökyüzünün farklı bölgelerini gözlemleyebilmesini mümkün kıldığı belirtiliyor.

Ayrıca FAST'in devasa çapı, yüzeyinde kullanılan 4450 adet üçgen panel ile bir araya gelerek gökyüzünün büyük bir bölümünü tarayabilme imkânı sağlıyor.

FAST, 70 MHz ile 3.0 GHz arasında değişen frekanslarda çalışarak çok geniş bir radyo spektrumunu tarayabiliyor ve bu geniş bant aralığı, nötron yıldızlarından kara deliklere, galaksilerin manyetik alanlarına kadar birçok astronomik olayı inceleme imkânı da sunuyor.

FAST, Çin'in uluslararası bilimsel iş birliklerine olanak tanıyan önemli bir araç olarak öne çıkıyor.

Küresel bilim camiasına açılan FAST, astronomların evrendeki cevapsız kalmış büyük soruları yanıtlamak için birlikte çalışabilecekleri bir platform sunuyor.

Bu iş birliklerinin, evrenin kökeni, kara deliklerin doğası ve karanlık madde gibi temel konularda yeni keşiflere kapı aralaması bekleniyor.

FAST'in en büyük hedeflerinden birininse, evrende daha önce tespit edilemeyen ve milisaniyeler süren güçlü radyo dalgaları olan hızlı radyo patlamaları ve pulsar (atarca) gibi gizemli gök cisimlerini keşfetmek olduğu söyleniyor.

FAST’in, bu ve benzeri olayları detaylı bir şekilde inceleyerek, onların doğası ve kaynağı hakkında önemli ipuçları sunabileceği belirtiliyor.

Ek olarak FAST, evrenin genişlemesi ve galaksilerin kütle dağılımı gibi konularda da önemli veriler sağlıyor.

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