Geçtiğimiz yıl erişim engeli getirilen Discord'a yönelik e-Devlet'ten kontrol edildiğinde artık herhangi bir erişim engeli görünmüyor.

Uzunca süredir erişim engeli bulunan Discord'un erişim engelinin kalktığı iddia ediliyor.

Geçtiğimiz yıl 9 Ekim tarihinde "Çocukların cinsel istismarı ve müstehcenlik suçlarının işlendiğine dair yeterli şüphenin bulunması" nedeniyle erişim engeli getirilen platform Discord için an itibarıyla e-Devlet'ten bakıldığında herhangi bir erişim engeli görünmüyor.

Birçok kullanıcı artık Discord'a girebildiğini belirtiyor

BTK'nın sitesinde hâlâ erişim engeline dair bilgi yer alıyor olsa da birçok kullanıcı sosyal medya platformlarından artık Discord'a girebildiğini belirtiyor. Kimileri mobil platformlardan sorunsuz girerken, kimileri farklı internet sağlayıcılarından herhangi bir VPN kullanmaya gerek kalmadan girebildiğini söylüyor.

Bu yazıyı yazdığımız sıralarda Superonline'da hâlâ Discord'a erişim sağlayamıyoruz ancak az önce de belirttiğimiz gibi farklı internet sağlayıcılardan girebilenler var.

İlerleyen saatlerde gelişme yaşandığı takdirde içeriğimizi güncelleyeceğiz.