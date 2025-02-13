Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, aylardır Türkiye'de erişime kapalı olan Roblox ve Discord'un yeniden açılmasına ilişkin sürece dair son durumu paylaştı.

Roblox ve Discord, farklı nedenlerden dolayı aylardır Türkiye’de erişime kapalıydı. Roblox, çocuklara zararlı olduğu gerekçesiyle ağustosta, Discord ise yasa dışı işlemler gerçekleştirilmesi nedeniyle ekimde engellenmişti. İki platformun durumu hakkında son açıklama birkaç hafta önce gelmişti. Ulaştırma Bakanı, gerekli şartlar sağlanması hâlinde açılabileceğini belirtmişti.

Şimdi ise yine Bakan Abdulkadir Uraloğlu’ndan konuya ilişkin bir yeni açıklama geldi. Uraloğlu, platformların engelinin kalkması için ne gerektiğine dair konuştu.

Hukuki süreç bekleniyor

Uraloğlu, yaptığı açıklamalarda kapanmanın hukuki bir süreç olduğunu belirtti ve aynı şekilde açılmalarının da hukuki bir süreçle mümkün olacağını ifade etti. Yani geri gelmeleri için hukuki sürecin tamamlanması gerekiyor. Birkaç hafta önceki açıklamasında platformların yetkili gönderdiklerini ve çalışmaların devam ettiğini ifade etmişti. Yeni açıklamasının tamamı şu şekilde:

“Roblox ve Discord içerik çıkarma taleplerimizi karşılamış olsalardı bir mahkeme kararı sonucunda kapanmaları gerekmeyecekti. Sosyal medya platformlarının dışında engel koymak istemiyoruz ancak kapanma hukuki bir süreçtir. Aynı şekilde açılmaları da hukuki bir süreçle mümkün olacaktır.”