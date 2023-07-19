Medya tarihinin en büyük anlaşması için uzun zamandır ortaya atılan söylentiler, ilk defa bu kadar somut iddialara dönüştü. Bir süre önce koltuğuna geri dönen efsane CEO Bob Iger’in tüm markalarıyla ve platformları ile birlikte Disney’i tamamen satmaya hazırlandığı belirtiliyor. Üstelik masanın diğer tarafı için en büyük aday, Apple.

Disney, uzun yıllardır sinema dünyasının en popüler ürünlerini ortaya koydu. Marvel Sinematik Evreni, 25 yılı aşkın süredir gişeleri alt üst eden Pixar animasyonları, beyaz perdenin en uzun soluklu serilerinden Star Wars, 20th Century Fox ve National Geographic; Disney’in en popüler markaları ki bunların tamamını Disney+ isimli dijital platformdan da görebiliyoruz.

Ancak onca başarılı işe ve milyarlarca dolarlık ekonomi inşa etmesine rağmen Disney için işler pek de iyi gitmiyor. 2023 yılının üçüncü çeyrek sonunda şirketin Disney+ ile girdiği dijital platform işinden dolayı 800 milyon dolar kaybetmesi bekleniyor. Finansal durumun pek de iç açıcı olmaması nedeniyle Disney’i bu günlere getiren CEO Bob Iger’in satış için çalışmalar yaptığı belirtiliyor.

Disney’in önemli bir kısmı resmi olarak satışa çıkarıldı bile: ABC, FX ve tüm TV markaları satılacak

İlk satış gelişmesi Disney’in Pixar, Marvel, Lucas Film dışındaki TV şirketleri ABC, FX ve Freedom markalarını ilgilendiriyor. Bu şirketler, ülkemizde pek de kullanılmayan kablo TV’ler üzerinden uzun yıllardır ciddi gelir elde etmesini sağlıyor. Zaten büyük bir çoğunluğunu Breaking Bad, The Walking Dead gibi dizilerle yakından biliyoruz. Disney’in TV bölümünün satışı ile birlikte kasasına 8 milyar dolar koyması bekleniyor.

Disney+ dışında şirketin bünyesinde bir başka dijital platform daha var: Hulu. Hulu’nun içeriklerini Türkiye’de her ne kadar bilsek de resmi şekilde faaliyet göstermediği için kullanamıyoruz. İşte Bob Iger’in bu başarısızlık ve finansal etkileri sebebiyle satış kararını sadece TV işiyle sınırlı tutmayacağı söyleniyor.

Apple, Disney ile çoktan işbirliği yapmaya başlamıştı, bu büyük bir satın alma kararı ile devam edebilir:

CEO Bob Iger’in TV bölümünü satışa çıkarma kararıyla birlikte Bloomberg, uzun süredir gündemde olan söylentiler hakkında “bu kez daha kararlı olduğunu” belirten bir not düştü. Ayrıca Apple’ın vizyon ürünü Vision Pro için Disney ile yapılan deneysel işbirliği; iki şirket arasında bir yakınlaşma olduğunu ve olası bir satış ilanında Apple’ın en büyük adaylardan olduğu söyleniyor.

Sonuç her ne olursa olsun Bob Iger’in yeni bir imparatorluk inşa etme ya da sınırlarını genişletme hedefinden şirketi finansal sorunlardan kurtarma moduna geçtiği kesin. Ancak Disney, köklü bir marka ve milyarlarca tüketiciye hitap eden içerikleriyle Apple’a satılsa bile adını, yerini kaybedecek bir şirket değil. Ne yazık ki iş dünyası, her şeyin mükemmel gittiği sinematik evrenlerdeki kadar mükemmel değil ve özellikle pandemi sonrası dijitale iş yapan şirketlerdeki finansal çöküş, düynanın en büyük şirketi de olsanız sizi böyle etkileyebiliyor.

Kaynaklar: Bloomberg, Screen Geek