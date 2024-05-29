Disney, okyanuslarda geçen bir macera vaat ettiği Moana 2'den ilk fragmanı paylaştı.

Auli'i Cravalho ve Dwayne Johnson'ın seslendirme kadrosunda yer aldığı Moana, Disney'in son yıllardaki başarılı yapımları arasında yer alıyordu. İkili serinin yeni filmi için geri dönerken, Moana 2'den de ilk fragman geldi. Maui ve yeni bir tayfa ile birlikte okyanusa açılan Moana bu filmde yeni gizemler ortaya çıkarırken atalarının çağrısına da cevap verecek.

Moana 2 filminin ilk fragmanı

Moana 2 filminin kadrosu

Moana 2'nin yönetmen koltuğunda Dave Derrick Jr. ve Jason Hand yer alıyor. Müziklerde ise Abigail Barlow ve Emily Bear, Opetaia Foa'i ve Mark Mancina'ya eşlik edecek. Dwayne Johnson ve Auli'i Cravalho da sırasıyla Maui ve Moana karakterlerini seslendirecek.

Moana 2 filminin konusu

İkinci filmde Moana, atalarından gelen denizlere açılma çağrısına cevap verecek ve bu yolculuğunda ona bir kez daha yarı tanrı arkadaşı Maui eşlik edecek. Ayrıca ilk filmdeki horozun yanında yeni yapımda bir de domuz tayfaya katılacak. Bu yapımda da Hawaii'nin yerel efsanelerinden bolca ilham alınması şaşırtıcı olmayacaktır.

Moana 2 filminin vizyon tarihi

Moana 2, 27 Kasım'da sinema salonlarında vizyona girecek. Filmin vizyondan kalktıktan belli bir süre sonra ise Disney+ platformuna gelmesi bekleniyor.