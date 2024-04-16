Disney, kendi yayın platformu Disney+ için televizyon kanalları benzeri belirli bir yayın akışına sahip kanallar üzerinde çalışıyor. Bu kanallar Star Wars, Marvel, Pixar gibi tematik içerikler özelinde de oluşturulabilir.

Yakın zamanda logosu yenilenen Disney+, uygulamasına yeni gelecek özellik ile birlikte Star Wars ve Marvel yapımlarına özel 7/24 yayın yapan iki yeni kanal ekleyecek. Pluto ve Tubi gibi ücretsiz ancak reklamlı yayın servisleri ile benzer şekilde çalışacağı iddia edilen kanal sisteminde kişiler ne izleyeceklerini seçemeyecek.

Öte yandan Disney'in elinde yalnızca Star Wars ve Marvel yok. Son olarak Hulu'yu da bünyesine katan eğlence devi, klasik animasyonlarından National Geographic belgesellerine, Pixar yapımlarından dizi ve filmlere geniş bir yelpazede kanallar sunabilir. Bu kanallara erişmek için Disney+ abonesi olmak gerekecek olsa da eğlence devi bu yayınlarda reklamlara da yer verecek.

E bu kablolu televizyon değil mi?

Kanalların çıkış tarihi veya nasıl çalışacağı konusunda henüz Disney tarafından gelen bir açıklama bulunmuyor. Yine de bu söylentiler, Disney'in izleyicilerin uygulamadan ayrılmaması planları ile uyumlu gözüküyor. Son dönemde yükselişte olan FAST TV (ücretsiz reklam destekli yayın televizyonu) konseptinin de Disney gibi firmaları da etkilediğini böylece görüyoruz.

Amazon ve Netflix de reklam destekli ücretsiz yayın servislerine ve kanallara sahip. Bunlara ek olarak önümüzdeki dönemde Disney, ESPN'in sadece dijital yayın yapan bir versiyonunu da devreye alacak. Warner Bros. Discovery ve Fox da benzer bir spor paketi peşinde. Yani yayın servisleri bir anlamda yeniden reklamlı ücretsiz kanallar ve ücretli paketlerle aslında kablolu TV dönemine kısmen geri dönmüş olacak.