Kripto paraların dünyası finans alanında devrimsel değişimler yarattı. Bu içerikte şaka amaçlı piyasaya çıkan Dogecoin’in gerçek bir yatırım aracı hâline gelmesini ele alacağız.

2013 yılında, Jackson Palmer ve Billy Markus tarafından "Dogecoin" adıyla yaratılan bu dijital para birimi aslında bir şaka olarak ortaya çıktı. Öyle ki, ikilinin bu projeyi olabildiğince absürt yapmaya çalıştığı biliniyor.

İnternette bir “meme” (esprili görsel) olan Shiba Inu köpeğinin resmini taşıyan bu kripto varlık, mizah amaçlı ve internet kültürüne gönderme yapmak için kullanılan, hatta neredeyse küçük bir topluluk dışında kimsenin ciddiye almadığı bir projeydi.

Peki sonra ne oldu da piyasa değeri aldı başını gitti?

Aslında Dogecoin'in hikâyesindeki en önemli faktörlerden biri, güçlü ve bağlı bir topluluğun oluşmasıydı.

Açıklamak gerekirse, Reddit ve X gibi sosyal medya platformlarında adı hızla duyulan Dogecoin, madencilik faaliyetlerinin kolay ve ucuz olmasıyla kullanıcıların hem ilgisini çekti hem de sempatisini kazandı.

Öyle kısa sürede Dogecoin Reddit kanalı 19.000 kullanıcıya ulaştı ve Dogecoin'in değeri %300 arttı.

Ancak bir süre sonra, Dogecoin cüzdan sağlayıcısı DogeWallet'ın hacklenmesiyle topluluk büyük bir şok yaşadı ve 11 milyon Dogecoin çalındı.

Topluluk, "SaveDogmas" adında bir kampanya başlatarak mağdurlara yardım etti ve 15 milyon Dogecoin bağış toplandı.

Özellikle Reddit’teki Dogecoin topluluğunun, ilerleye zamanlarda başka sosyal sorumluluk projelerine katkıda bulunması bu kripto varlığın daha da tanınmasının önünü açtı.

Elon Musk gibi ünlü isimlerin dikkatini çekmesiyle de son vuruşu yaptı!

Dogecoin, ilerleyen zamanlarda Elon Musk başta olmak üzere çeşitli ünlülerin desteğini alarak iyice popülerlik kazandı.

Musk’ın, 2018'de Dogecoin ile ilgili olumlu paylaşımlar yapmaya başlaması yatırımcıların bu varlığa yatırım yapmasına sebep oldu ve Dogecoin’in değeri büyük bir hızla arttı.

Bu şekilde Dogecoin’in geniş kitlelere ulaşması sağlandı ve 2021'de Musk’ın gönderileri Dogecoin’in değerini yaklaşık %800 artırdı.

Günümüzdeyse şaka amaçlı ortaya çıkan bu kripto varlığın piyasa değeri CoinMarketCap'e göre 17 milyar dolar!

Yani, aslında kayda değer hiçbir projeye dayanmayan bu kripto paranın değerinin milyarlarca dolara ulaşmasının temel sebebi yatırımcıların bu varlığa olan talebi.

Talebin artması sonucunda yükselen fiyatları görerek, fiyatların daha da yükseleceğini uman ve pastadan pay almak isteyen milyonlarca yatırımcının yarattığı çığ etkisi de diyebiliriz.

Normalde bir yatırımın değer kazanmasındaki temel faktörlerden birinin de arz ve talep ilişkisine ek olarak, yatırımın reel değeri olması gerekirken şaka amaçlı ortaya çıkan ve hiçbir projesi olmayan bu kripto varlığın değerinin hızla yükselmesi aslında rasyonel olmayan bir yatırımcı davranışı olarak karşımıza çıkıyor.

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