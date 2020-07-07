Astronomi Bilgisi Modern Bilimle Yarışan Kabile: Dogonlar

1930'lu yıllara kadar modern dünyanın kapısını dahi çalmadığı Dogonlar, sahip oldukları astronomi bilgileriyle bilim insanlarını uzun bir süre şaşırttılar. Efsaneleri bazı bilim insanları tarafından Dünya dışı varlıkların kanıtı olarak gösterilen Dogonlar'ın ilginç hikayesine yakından bakıyoruz.

Afrika kıtasının batısında yer alan Mali Cumhuriyeti’nde, Dogon Kabilesi adında hala pek çok gizeme sahip bir topluluk yaşamaktadır. Kabile kelimesi sizi yanıltmasın; zira Dogonlar, 250 bin kişilik oldukça geniş bir topluluk ve görünüşte ilkel bir yaşam sürmelerine rağmen astronomi bilgileri, pek çoğumuzun bilgilerini aşıyor.

Dogon Kabilesi’nin üyeleri Dünya’nın yuvarlak olduğunu bilmekle beraber Dünya’nın Güneş’in etrafında, Ay’ın da Dünya’nın etrafında döndüğünü biliyor. Bunlar size sıradan geldiyse şu bilgileri de aktaralım; Dogonlar, Satürn’ün halkalarını, Jüpiter’in uydularını ve Sirius’un aslında tek bir yıldız değil, A, B ve C’den oluşan üçlü bir yıldız sistemi olduğunu da biliyorlar.

Dogonların yaratılış efsaneleri de en az bilgileri kadar enteresan. Dogon mitolojisine göre Dogonlar, Sirius sistemi ile Güneş sisteminin evlenmesi sonucunda ortaya çıkmış. Dogon mitolojisine göre Sirius Yıldızı, Sirius sisteminin en parlak yıldızı. Ancak Sirius Yıldızı’nın etrafında dönen daha küçük ve soluk bir yıldız da bulunuyor.

Dogonlar, Potolo olarak adlandırdıkları bu sönük yıldızın aslında Dünya’daki tüm maddelerden daha ağır bir maddeden oluştuğuna ve bu yıldızın Sirius Yıldızı’nın etrafındaki turunu 50 yılda tamamladığına inanıyorlar. Tuhaf olan ise Dogonların nesilden nesile sözlü olarak aktardıkları bu ‘inanışların’ doğru olması.

Gök bilimci Alvan Graham Clark, 1862 yılında yeni nesil bir teleskobu test ederken Sirius B’yi yani Dogonlara göre Potolo’yu keşfedene kadar modern bilim, bu soluk ancak yoğun yıldızın varlığından bihaberdi. Üstelik Sirius B’nin kütlesi ile ilgili inanış da gerçek; bir çay kaşığını dolduracak kadar küçük bir Sirius B parçası, 5 tona yakın bir ağırlığa denk geliyor.

Dogonların sahip oldukları astronomik bilgiler bunlarla da sınırlı değil. Dogonlar’a göre Sirius sisteminde Emme Ya adını verdikleri bir gök cismi daha bulunuyor. Bu gök cismi, Potolo’dan çok daha hafif ve Sirius Yıldızı etrafındaki dönüşünü daha geniş bir yörüngede olmasına rağmen Potolo gibi 50 yılda tamamlıyor. Ayrıca yine Dogonlar’a göre Emme Ya’nın bir uydusu da bulunuyor. Dogonlar’ın nesillerdir bildikleri Emme Ya yani Sirius C yıldızı, modern bilim insanları tarafından ise ancak 1995 yılında keşfedilebildi.

Dogonlar, sahip oldukları bilgileri gösterdikleri sembollerin kaynağı olarak, Nommolar olarak adlandırılan, uzaydan geldiğine inanılan ve hem karada hem de suda yaşayabilen varlıkları gösteriyorlar. Efsaneye göre Sirius sistemindeki bir gezegenden Dünya’ya gelen Nommolar, bildiklerini Dogon rahiplerine öğretmiş ve rahipler de bu bilgileri nesilden nesile sözlü olarak aktarmış.

Arkeolog-yazar Erich Von Daniken, Dogon inançlarının ve aktarmış oldukları bilgilerin, geçmişte Dünya dışı varlıkların Dünyamızı ziyaret ettiğinin kesin bir kanıtı olarak gösteriyor. Ayrıca bazı araştırmacılar da Dogon rahiplerinin, sahip oldukları tüm bilgileri açıklamadığını dile getiriyorlar. Dogonlar binlerce yıldır varlıklarını sürdürüyorlar ve pek çok astronomik bilgiye de oldukça uzun zamandır sahipler. Modern insanlar ise Sirius yıldız sistemini bırakın, Dogonlarla dahi 1930’lu yıllardan sonra temasa geçti.