Doğuştan 31 Parmağa Sahip Olan Bir Kadın, Cadı Damgası Yedi

Hindistan'da doğuştan polidaktilizm anormalliğine sahip olan bir kadın, komşularının kendisinden rahatsız olması nedeniyle 63 yıldır zor bir hayat sürüyor. Komşularının cadı ilan ettiği kadın, evinden dışarı çıkamıyor.

Bir kadın, doğuştan toplam 31 el ve ayak parmağına sahip olduğu için komşuları tarafından cadı damgası yedi ve hayatını evinde saklanarak geçirdi. 63 yaşındaki Kumari Nayak, kişinin doğuştan fazla el ve ayak parmaklarına sahip olduğu polidaktilizm (çok parmaklılık) anormalliğine sahip. İşin kötü tarafı, bu farklılığı onun başına ciddi anlamda dert oldu.

19 ayak parmağı ve 12 el parmağı olan Kumari, dünyanın en çok parmağı olan insanı olarak Guinness Dünya Rekorları'na girmeye hazır. Ancak o, durumunun onu hayatı boyunca rahatsız ettiğini ve sık sık evinde kalmak zorunda hissettirdiğini söyledi. Tıbbi tedavi almak için yeterli parası olmayan kadın, acımasız komşularının ona 'cadı' dediğini ve sokakta kendisinden kaçtıklarını öne sürdü.

Hindistan'ın Odisha şehrindeki Ganjam bölgesinde yaşayan Kumari, "Bu kusurla doğdum ve ailemiz fakir olduğu için tedavi olamadım. 63 yıldır bu rahatsızlığı yaşıyorum" diyor.

Komşularının çoğunun batıl inançlı olması nedeniyle kendisinden uzak durduğundan yakınan Kumari, bazen durumunu görmeye geldiklerini ancak asla yardım etmediklerini söylüyor. Çevresindeki insanlar kötü davrandığı için içerde kalmaya zorlandığını belirtiyor.

Kumari'nin durumunun farkında olan bir komşusu, "Tıbbi bir sorunu olduğunu ve başkalarının onun olduğuna inandığı şeylerle ilgisi olmadığını biliyorum. Tedavi olamadığı için üzülüyorum. Ulusal Suç Kayıt Bürosuna göre Hindistan genelinde çoğu kadın olan 134 kişi, 'kara büyü' iddiasıyla öldürüldü." diyerek Kumari'ye destek çıktı. Ülkenin bazı bölgelerinde kara büyü yapmakla suçlanan birçok kadın, 'cadı avı' kisvesi altında çeteler tarafından öldürülüyor.

Hindistan eyaletleri, bu batıl inancı önlemek için yasalar çıkardı ancak aktivistler, alınan önlemlerin yetersiz olduğunu söylüyor. Hindistan'daki hükümet yetkilileri, Kumari'nin durumunu duyduktan sonra ona bir ev ve emekli maaşı teklif ettiler. Ayrıca komşuları için de farkındalık yaratmaya çalışıyorlar.