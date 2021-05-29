Son zamanlarda farklı farklı yöntemlerle gündeme gelen dolandırıcıların yöntemlerine bir yenisi daha eklendi. Bu yöntemle birlikte dolandırıcılar, telif hakkı gerekçesiyle kullanıcılara bir link atıyorlar ve kullanıcılar hesaplarını kaybettiklerinde para ödemeleri isteniyor. Para ödemek kabul edilmezse de hesap üzerinden terör propagandası yapılmasıyla tehdit ediyorlar.

Geçmişte birçok farklı dolandırıcılık yöntemi görmüştük. Bunlar çeşitli sosyal medya uygulamaları üzerinden, çoğunlukla direkt mesaj üzerinden gerçekleşiyor ve gün geçtikçe bu konular hakkında daha da bilinç sahibi olan halkımızı bir şekilde tuzağa düşürmeyi başarıyordu. Genelde kendilerini farklı şekillerde tanıttığını veya kullanıcının yasa dışı işlere karıştığını öne sürdüğünü gördüğümüz dolandırıcılar, bu sefer de telif hakkı konulu bir yöntemle karşımızda.

Bu yönteme göre kullanıcıya telif hakkı ihlali gerçekleştirdiği söyleniyor ve bir link atılıyor. Bu linke tıklanmasıyla birlikte hesabını kaybeden kullanıcılardan ödeme gerçekleştirmeleri isteniyor. Eğer kullanıcı bunu reddederse hesap üzerinden terör propagandası yapılmasıyla tehdit ediliyor. İhmal etmemeniz gereken nokta tam da burası. Gelin detaylara bakalım

Bilişim Hukuku Derneği Başkanı Kürşat Ergün’ün sözleri

Son dönemlerde gelen ihbarların çoğunluğunda bu yöntemin kullanıldığını belirten Ergün, Instagram Telif Merkezi, Instagram Kurumsal gibi isimlerin kullanılarak kullanıcıya ulaşıldığını belirtti. Bu gibi mesajlarla karşılaşınca paniğe kapılan kullanıcıların, gönderilen linke düşünmeden tıkladıklarını ve bu şekilde hesaplarını kaybettiklerini ekledi.

Bu olduktan sonra dolandırıcılar, hesabın tekrar elde edilebilmesi için ödeme istemek gibi yollara başvuruyor ve kullanıcı bunu reddederse hesap üzerinden terör propagandası yapılmasıyla tehdit ediliyor.

“Sosyal medya benim için çok önemli değil. Hesabım çalınsa da bir şey olmaz” diyebilen birisi olmanız sizi sadece daha az açık hedef haline getiriyor. Hesap size ait olduğu için yapılan terör propagandaları da size ait olarak görülüyor ve çevrenizin göstereceği tepkiler bir yana, ciddi yasal sorunlarla baş başa kalıyorsunuz.

Bu gibi durumlarda ne yapılmalı?

Ergün, öncelikle vakit kaybetmeden sosyal medya uygulamasının yönetimine durumun bildirilmesi gerektiğini söylüyor. Bunun dışında Cumhuriyet savcılıklarına gidip hesabı ele geçiren kişilerin tespit edilip gerekli cezayı almaları üzerine de taleplerde bulunulması gerekiyor.

Bu sebeplerle bu gibi mesajlara, resmi olduğu teyit edilmediği sürece, asla aldırış etmemeniz gerektiğini söyleyelim. Hepimiz bunun farkındayız fakat bir anlık panikle gönderilen linke tıklamak, istenmeyen sonuçlara sebep olabilir.

Bu yüzden Ergün, arkadaşınızdan dahi gelse, güvenli olduğu teyit edilmediği sürece, bu linkleri açmamanız gerektiğini belirtiyor. Bunun sebebi de ele geçirilen hesabın da aynı amaçla kullanılıyor olması. Arkadaşınızdan gelen samimi bir mesajın altına eklenmiş olan link, sizi hesabınızdan edebilir.