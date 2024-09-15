Geçtiğimiz yıllarda yapılan bir araştırma, domuzların ve kemirgenlerin popolarından oksijen alabildiğini ortaya koymuştu. Daha fazla çalışmayla bu, insanlar için de mümkün olabilir. Nasıl mı?

Domuzlar ve kemirgenler, anüsleriyle oksijen alabildikleri çok ilginç bir mekanizmaya sahip.

“Rektal ventilasyon” olarak adlandırılan bu mekanizma, 2021 senesinde keşfedildi ve insanlarda uygulanabilirliği araştırılmaya devam ediyor. Şimdi gelin, anüsten nefes almanın tam olarak nasıl mümkün olduğuna bir göz atalım…

Düşük oksijen seviyelerinde domuzların ve kemirgenlerin rektumlarıyla oksijen alabilme yetenekleri keşfedildi.

2021 senesinde gerçekleştirilen deneyde, domuzları ve kemirgenleri düşük oksijen seviyelerine maruz bıraktılar.

Deneylerde oksijen yüklü gazlar ya da sıvılar rektuma verildiğinde, hayvanların oksijen düzeylerinde bir iyileşme olduğu görüldü ancak bu; doğal bir solunum mekanizması değil, yapay olarak sağlanan bir süreçti.

Peki bu ilginç durum tam olarak nasıl mümkün oluyor?

Anüsten oksijen alma süreci, bağırsaklarının ince duvarlarından oksijenin emilmesiyle gerçekleşti. Normalde besinleri ve ilaçları emmek için kullanılan bu bağırsak dokuları, oksijen emiliminde görev aldı. Bu mekanizmayi denemek için araştırmacılar, iki farklı yöntem kullandı:

Gaz yoluyla oksijen verme: Oksijen gazı, rektuma yerleştirilen bir cihazla verildi ve oksijen, bağırsaklar yoluyla kana emilerek hayvanların oksijen seviyesini yükseltti.

Oksijen gazı, rektuma yerleştirilen bir cihazla verildi ve oksijen, bağırsaklar yoluyla kana emilerek hayvanların oksijen seviyesini yükseltti. Sıvı yoluyla oksijen verme: Oksijenle birlikte doygunlaştırılmış bir sıvı olan perfluorodekalin kullanıldı ve bu sıvı rektuma enjekte edildiğinde bağırsaklar onu emdi. Böylece hayvanların kan dolaşımına oksijen girdi.

Bu süreçlerin hepsi, bağırsakların ince duvarları ve damarları sayesinde olmuştu.

Belki bir gün insanlarda da mümkün olabilir.

İnsanlar üzerinde henüz, az önce anlattığımız gibi bir tür solunum yöntemi kullanılmıyor fakat solunum problemi yaşayan hastalara ileride yardımcı olabilecek bir uygulama olduğu düşünülüyor. Şimdilik, daha çok araştırmaya ve çalışmaya ihtiyacımız var.

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