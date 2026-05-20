Yenilenen Dacia Logan Türkiye'de! İşte Fiyatı ve Özellikleri

Yenilenen Dacia Logan'ın Türkiye fiyatı belli oldu. İşte özellikleri ve ülkemizde satılacağı fiyat.

Renault bünyesinde faaliyet gösteren Dacia, uygun fiyatlı araç sunması nedeniyle ülkemizde de en çok ilgi gören markalardan biriydi. Şimdi ise firma, kullanıcıların çok beklediği Logan modelinin yeni neslinin Türkiye lansmanını resmen gerçekleştirdi.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Yenilenen Dacia Logan, gerçekleştirilen bir lansmanın ardından resmen ülkemizde satışa sunuldu. Böylece sedan tipindeki modelin Türkiye fiyatı da belli olmuş oldu. Hem tasarımı hem de teknik özellikleri iyileştirilen model, 2 farklı versiyon ile ülkemizde sunulacak.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Yeni Dacia Logan Türkiye fiyatı

Versiyon Fiyatı (Lansmana özel) Dacia Logan Expression ECO-G 120 auto 1.580.00 TL Dacia Logan Journey ECO-G 120 auto 1.655.000 TL

Dacia’nın yeni Logan modelinin modern bir tasarım dili benimsediğini görüyoruz. Ön tarafta yeni far tasarımı dikkat çekmeyi başarıyor. 16 inç ile gelen aracın ülkemizde Expression ve Journey olmak üzere 2 versiyon olarak satışa sunulacağını belirtelim.

Motor tarafındaki yeniliklere geldiğimizde yenilenen ECO-G motorunun 120 beygir gücü üretebildiğini görüyoruz. 1.2 litrelik üç silindirli turbo benzinli motor, LPG sistemiyle geliyor ve EDC otomatik şanzıman ile eşleştiriliyor. Bunlara ek olarak bir de 1.0 litrelik üç silindirli turbo benzinli 100 beygir gücü sunan ve 6 ileri manuel şanzımanla gelen bir model de var.

4,41 metre uzunluğa, 1,85 metre genişliğe sahip araç, 628 litre bagaj hacmine sahip. İç mekâna geldiğimizde ise 7 inçlik dijital gösterge paneli ve 10 inç boyutunda bir bilgi eğlence ekranı karşımıza çıkıyor.