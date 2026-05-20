Tümü Webekno
Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

Yenilenen Dacia Logan Türkiye'de! İşte Fiyatı ve Özellikleri

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Yenilenen Dacia Logan'ın Türkiye fiyatı belli oldu. İşte özellikleri ve ülkemizde satılacağı fiyat.

Yenilenen Dacia Logan Türkiye'de! İşte Fiyatı ve Özellikleri
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Renault bünyesinde faaliyet gösteren Dacia, uygun fiyatlı araç sunması nedeniyle ülkemizde de en çok ilgi gören markalardan biriydi. Şimdi ise firma, kullanıcıların çok beklediği Logan modelinin yeni neslinin Türkiye lansmanını resmen gerçekleştirdi.

Yenilenen Dacia Logan, gerçekleştirilen bir lansmanın ardından resmen ülkemizde satışa sunuldu. Böylece sedan tipindeki modelin Türkiye fiyatı da belli olmuş oldu. Hem tasarımı hem de teknik özellikleri iyileştirilen model, 2 farklı versiyon ile ülkemizde sunulacak.

İçerikten Görseller

Yenilenen Dacia Logan Türkiye'de! İşte Fiyatı ve Özellikleri
dac1
dac2
dac3

Yeni Dacia Logan Türkiye fiyatı

dac1

Versiyon Fiyatı (Lansmana özel)
Dacia Logan Expression ECO-G 120 auto 1.580.00 TL
Dacia Logan Journey ECO-G 120 auto 1.655.000 TL

Dacia’nın yeni Logan modelinin modern bir tasarım dili benimsediğini görüyoruz. Ön tarafta yeni far tasarımı dikkat çekmeyi başarıyor. 16 inç ile gelen aracın ülkemizde Expression ve Journey olmak üzere 2 versiyon olarak satışa sunulacağını belirtelim.

dac2

Motor tarafındaki yeniliklere geldiğimizde yenilenen ECO-G motorunun 120 beygir gücü üretebildiğini görüyoruz. 1.2 litrelik üç silindirli turbo benzinli motor, LPG sistemiyle geliyor ve EDC otomatik şanzıman ile eşleştiriliyor. Bunlara ek olarak bir de 1.0 litrelik üç silindirli turbo benzinli 100 beygir gücü sunan ve 6 ileri manuel şanzımanla gelen bir model de var.

dac3

4,41 metre uzunluğa, 1,85 metre genişliğe sahip araç, 628 litre bagaj hacmine sahip. İç mekâna geldiğimizde ise 7 inçlik dijital gösterge paneli ve 10 inç boyutunda bir bilgi eğlence ekranı karşımıza çıkıyor.

Otomobil Kategorisinde En Çok Okunanlar

Araçlarda Bulundurulması Gereken Ekipman Listesi Yenilendi: Ceza Yememek İçin Bunları Aracınızda Mutlaka Bulundurun!

Araçlarda Bulundurulması Gereken Ekipman Listesi Yenilendi: Ceza Yememek İçin Bunları Aracınızda Mutlaka Bulundurun!

Mayıs 2026 Volvo Fiyat Listesi Açıklandı: 5 Modelde İndirimcik Var!

Mayıs 2026 Volvo Fiyat Listesi Açıklandı: 5 Modelde İndirimcik Var!

Togg'un Almanya'da Kaç Adet Araç Sattığı Belli Oldu (Ferrari ve Lamborghini Bile Daha Çok Satmış)

Togg'un Almanya'da Kaç Adet Araç Sattığı Belli Oldu (Ferrari ve Lamborghini Bile Daha Çok Satmış)

Honda 2 Yeni Konsept Otomobil Tanıttı: Yeni Civic Böyle Gözükebilir!

Honda 2 Yeni Konsept Otomobil Tanıttı: Yeni Civic Böyle Gözükebilir!

Mayıs 2026 Kia Fiyat Listesi Açıklandı: 1.3 Milyon TL'ye Sıfır Japon Otomobili!

Mayıs 2026 Kia Fiyat Listesi Açıklandı: 1.3 Milyon TL'ye Sıfır Japon Otomobili!

Xiaomi’den Olay Yaratan Pist Performansı: YU7 GT, Nürburgring Rekoru Kırdı

Xiaomi’den Olay Yaratan Pist Performansı: YU7 GT, Nürburgring Rekoru Kırdı

Mayıs 2026 Mercedes-Benz Fiyat Listesi Açıklandı: Sıfır Mercedes Almak Hayal mi Oldu?

Mayıs 2026 Mercedes-Benz Fiyat Listesi Açıklandı: Sıfır Mercedes Almak Hayal mi Oldu?

Mayıs 2026 BYD Fiyat Listesi Açıklandı: 2,5 Milyon TL'den Ucuz BYD Kalmadı

Mayıs 2026 BYD Fiyat Listesi Açıklandı: 2,5 Milyon TL'den Ucuz BYD Kalmadı

Araba

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Araçlarda Bulundurulması Gereken Ekipman Listesi Yenilendi: Ceza Yememek İçin Bunları Aracınızda Mutlaka Bulundurun!

Araçlarda Bulundurulması Gereken Ekipman Listesi Yenilendi: Ceza Yememek İçin Bunları Aracınızda Mutlaka Bulundurun!

BİM, Bu Hafta Sudan Ucuza Asker Telefonu Satacak: İşte Fiyatı!

BİM, Bu Hafta Sudan Ucuza Asker Telefonu Satacak: İşte Fiyatı!

2026 Dünya Kupası’nda Kullanılacak Teknolojiler: Yapay Zekâ da İşin İçinde!

2026 Dünya Kupası’nda Kullanılacak Teknolojiler: Yapay Zekâ da İşin İçinde!

Togg'un Almanya'da Kaç Adet Araç Sattığı Belli Oldu (Ferrari ve Lamborghini Bile Daha Çok Satmış)

Togg'un Almanya'da Kaç Adet Araç Sattığı Belli Oldu (Ferrari ve Lamborghini Bile Daha Çok Satmış)

Türkiye'de Çok Satılan 3 Samsung Telefon Artık Güncelleme Almayacak

Türkiye'de Çok Satılan 3 Samsung Telefon Artık Güncelleme Almayacak

Xiaomi’den Olay Yaratan Pist Performansı: YU7 GT, Nürburgring Rekoru Kırdı

Xiaomi’den Olay Yaratan Pist Performansı: YU7 GT, Nürburgring Rekoru Kırdı

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com