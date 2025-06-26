Donald Trump'ın şirketi Trump Mobile'in ürettiği ilk telefon olan T1'in özellikleri sessiz sedasız değişti. Hatta telefon artık ABD'de bile üretilmiyor.

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan Trump'ın şirketinin üreteceği ilk telefon T1'in ABD'de üretilmeyeceği artık kesinleşti. Hatta telefonun kendisinin de değiştiği ortaya çıktı.

İlk duyurulduğunda T1’in “ABD’de gururla tasarlanıp üretildiği” yazıyordu. Şimdi ise sadece “Amerikan değerleriyle tasarlandı” ve “Amerikan gururunu yansıtan tasarım” gibi daha muğlak ifadeler var. Yani üretimin ABD’de olmadığı açık ama nerede yapıldığı da belirtilmiyor.

Telefonun üretimi bile artık ABD'de değil

Telefonun açıklamasında “Amerikalı eller tarafından hayata geçirildiği” gibi kulağa hoş gelen ama ne anlama geldiği belirsiz ifadeler kullanılmış. Bu da Apple’ın iPhone'lara yazdığı “Kaliforniya’da tasarlandı” cümlesini hatırlatıyor ki iPhone’ların üretimi de esasında Çin’de yapılıyor.

Üretim yeri dışında telefonun teknik özelliklerinde de değişiklik var. İlk başta 6.78 inç AMOLED ekranla geleceği söylenmişti, şimdi ise 6.25 inç ekrana sahip olduğu yazıyor. RAM bilgisi tamamen silinmiş. Pil aynı kalmış (5000 mAh, 20W şarj) ve fiyat hâlâ 500 dolar.

Büyük ihtimalle üretim gecikince Trump Mobile başka bir üreticiyle çalışmaya başladı. Önceden telefonun Ağustos ya da Eylül’de çıkacağı açıklanmıştı, şimdi ise sadece “yıl sonunda” deniliyor.

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