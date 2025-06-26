KVKK; kayıt, ödeme gibi durumlarda telefon numaramızı paylaşmamızın ardından gelen SMS kodlarının üzerinden ticari elektronik ileti izni alınmasını kurallara aykırı buldu. Bu tarz uygulamalara artık son verilecek.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), Resmî Gazete’de bugün yayımlanan sayısında yepyeni bir karar alındığını duyurdu. 10 Haziran’da alındığı belirtilen karar, ürün ve hizmetlerde hepimizin sıkça karşılaştığı SMS'lerle alakalı durumları içeriyor. KVKK, konu hakkında gelen şikâyetlerin ardından böyle bir karar almış.

Buna göre SMS doğrulama kodları üzerinden ticari elektronik ileti izni alınması gibi uygulamalara artık son verilecek. KVKK, bu yöntemle kayıt, ödeme, üyelik gibi durumlarda paylaşılan telefon numaralarına gönderilen SMS’lerin açık rıza alınması amacıyla kullanıldığını tespit etti. Telefon numaraları, kampanya SMS’i gibi amaçlarla kullanılıyordu.

Uymayanlara idari işlem uygulanacak

Kurul, bu yöntemin hem aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmediği hem de açık rızanın bilgilendiremeye dayalı ve özgür iradeyle verilmesi şartlarını ihlal ettiğini ifade etti. Açık rıza ile aydınlatma işlemlerinin birbirinden ayrı yapılması gerektiği vurgulanırken bu tarz uygulamalara devam edenlere idari işlem yapılacağı da eklendi.

Artık şirketlerin SMS ile iletilen kodları neden istediği, telefon numarası ve kod verilmesinin ne sonuçlar oluşturacağını açık ve net bir şekilde kullanıcıya iletmesi gerekecek. Telefon numaralarının kodlar için paylaşılması, ticari elektronik ileti gönderimi gibi durumlar için onay verildiği anlamına gelmeyecek. KVKK, şimdiye kadarki uygulamaların yanıltıcı olduğunun altını çiziyor. Kararı buradaki bağlantıdan görebilirsiniz.