Donanım Haber Ölücüsünden Akıllara Zarar Tasarruf Yöntemi

Bir kullanıcı, Donanım Haber forumunda aracının yakıtından tasarruf etmek için yaptıklarını listelediği bir konu açtı. Yakıt tasarrufu için yaptıklarıyla "Donanım Haber ölücüsü" sınıfına girmeyi başaran kullanıcı, hem DH forumunda hem de Ekşi Sözlük'te gündem oldu.

Ülkemizdeki popüler internet sitelerinden bir tanesi olan Donanım Haber'in bir de forum tarafı bulunuyor. DH forum kullanıcıları, burada belli konular üstüne fikirlerini, yorumlarını ve bilgilerini paylaşıyorlar.

DH forumu, bir de internette "Donanım Haber ölücüleri" olarak adlandırılan kullanıcılara sahip. Aktif bir internet kullanıcısıysanız mutlaka ki bu tabire denk gelmişsinizdir. Eğer ki hiç denk gelmediyseniz bu haberimizde tam olarak neden bu tabirin kullanıldığını anlamış olacaksınız.

Donanım Haber kullanıcısının ilginç tasarruf yöntemi

DH forumunda motorlu araçlar dünyası kategorisi altında açılan bir tasarruf başlığı, sadece Donanım Haber'de değil aynı zamanda Ekşi Sözlük'te de gündem olmayı başardı. Kullanıcının aracında yakıt tasarrufu için yaptıklarını şu şekilde anlattı:

"Bu ara araca ne kadar az yaktırabilirim diye birkaç yöntem denemek istedim ve şehir içi 4.6 lt olan değerini 4.1 lt çekmeye başardım. Ort. hız 15 gözüküyor.

*İlk etapta bagajda bulunan gereksiz eşyaları eve koydum. (Bagajın paspası, stepne, ilk yardım seti, yangın tüpü.)

*Daha sonra aracın arka koltuğu kullanılmıyor diye, başlıklarını söktüm ve arka paspaslarını da aynı şekilde eve koydum. (Koltuk sökülmüyor denedim...)

*İkinci husus daha ne gibi tasarruflar yapabilirim diye düşünürken aracın kaputunun içinde bulunan yalıtım malzemesi aklıma geldi, havanın 15 derece altına düşmeyen memlekette yaşıyoruz, gereksiz dedim ve onu da söktüm ağırdı zaten onu da koydum eve.

*Motor kısmından sadece motor koruma kapağı vardı onu da söktüm, plastik parça onu da eve koydum.

*Far ayarının otomatik özelliğini off yapıp, akşam vakitlerinde hava tamamen kararıncaya kadar kullanmadım.

*Ambiyans aydınlatmalarını yol bilgisayarından kapattım.

*Klimayı soğuk havada kullanmıyoruz, ayrıca düşündüm mont ile mi daha tasarruflu olur, kaloriferi açsam mi diye. Dışarda gezebilmek adına montu seçtim ve kaloriferi de kullanmadım böylelikle hiç.

*Torpidoda bulunan bütün her şeyi eve kaldırdım sadece ruhsatı araçta bıraktım.

Bu şekilde de %15 tasarrufta bulundum, şu an biraz daha düşürmeyi hedefliyorum yakıt tüketimini."

Söz konusu kullanıcının tasarruf etmek için durumu biraz fazla abarttığını söylemekte fayda var. Özellikle ilk yardım çantası ve yangın tüpü gibi kritik öneme sahip olabilecek eşyaların kaldırılması tasarruf için bile fazla. Tabii bu olay Ekşi Sözlük'te de gündem oldu. İşte sözlük yazarlarının konuyla ilgili öne çıkan entry'lerinden bazıları: