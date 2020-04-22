DOOM Eternal'ın İnanması Zor Speedrun Rekoru

Bir oyuncu, popüler birinci şahıs nişancı oyunu DOOM Eternal'ı 25 dakikanın altında bitirerek speedrun rekoru kırmayı başardı. Ulaşılması zor rekorda, oyunda daha önce keşfedilen gizli bir ışınlanma odası kullanıldı.

Bazı oyuncular, oyunlar üzerinde hız denemeleri yapmayı seviyor. DOOM Eternal da tempolu bir oyun olması nedeniyle speedrun için öne çıkan adaylardan biri. Oyuncular, DOOM Eternal'da BFG silahına hızlıca ulaşmalarını ve Mars Core görevini çok daha hızlı tamamlamalarını sağlayan gizli bir ışınlayıcı odasına girmenin yolunu buldular.

DOOM Eternal büyük bir oyun olmasına rağmen dünya speedrun rekoru için yeni stratejilere yatkın. Speedrun analisti ve tarihçi Karl Jobst'a göre speedrunner'lar, DOOM Eternal'da muazzam yükseklik ve hız kazanmalarına izin veren birkaç numara kullanarak rekoru aşağı çekebilirler.

DOOM Eternal'daki rekor denemelerinde ışınlanma odası kullanılıyor

Oyunlarda sınırların dışına çıkmak, genellikle gizlenmiş birçok sahne arkası özellik keşfetmek anlamına geliyor. DOOM Eternal'da da oyuncuların ışınlanmasını sağlayan gizli bir oda bulunuyor. Keşfedilen ışınlanma odası, rekortmenlerin BFG-9000 silahına erken erişmelerini ve Mars Core görevinin sonuna atlamalarını sağlayan kolay bir yol sunuyor.

DOOM Eternal'daki geliştirici odası ilk olarak mart ayı sonlarında keşfedildi ve oyuncular, odayı rekor stratejilerine ekledi. Şu anda dünya rekorunu elinde tutan Xamide, hileyi bugüne kadar en iyi kullanan isimdi ve speedrun rekoru ile bunu ispatladı.

Xamide, yaklaşık 15 saatlik DOOM Eternal'ı 25 dakikanın altında bitirerek ulaşılması zor rekor kırdı. Oyuncunun ışınlanma odasını kullandığı anları, aşağıdaki videonun 17. dakikasından itibaren izleyebilirsiniz.

Xamide'in DOOM Eternal'ın Speedrun rekorunu (24:42) kırdığı video: