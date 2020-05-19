Önde gelen telekomünikasyon şirketlerinden bir tanesi olan Nokia, dünyanın yeni 5G hız rekorunun sahibi olmayı başardı. Şirket, ABD’de gerçekleştirdiği testte 4,7 Gbps hıza kadar çıktı.

Finlandiya merkezli telekomünikasyon şirketi Nokia, ABD’de kurduğu ağ ekipmanlarında dünyanın yeni 5G hız rekorunu kırdığını duyurdu. Şirketin ABD’nin Dallas şehrinde kablosuz ağla geliştirdiği testte 4,7 Gbps hızına kadar ulaşıldı.

Bu hıza, 28 GHz ve 39 GHz bantlarında milimetre dalga spektrumunun 100 MHz’lik 8 kanalın birleştirilmesiyle ulaşıldı. Bu yöntem, Nokia’nın AirScale çözümünde uygun olan EN - DC fonksiyonu kullanılarak 40 MHz LTE spektrumu ve 800 MHz bant genişliği sundu.

Nokia’nın 5G hız rekoru:

EN – DC, son kullanıcının hem 5G hem de LTE ağlarına eş zamanlı olarak bağlanabilmesine izin veriyor; iki hızı tek bir yerde birleştiriyor. Nokia, hıza hem bulut temelli 5G hem de klasik taban bantlı ayarlarda ulaşıldığını ifade etti.

Nokia Mobil Ağlar Başkanı Tommi Uitto, “Bu, ABD’de 5G servislerini geliştirmede önemli ve dikkate değer bir kilometre taşı. Özellikle bağlantı ve kapasitenin oldukça kritik olduğu şu dönemlerde... Hâlihazırda milimetre dalga ekipmanlarımızı, ABD’deki tüm büyük operatörlere tedarik ediyoruz ve onlarla yakından çalışmaya devam etmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

5G bağlantıda yeni hız rekorunun kırılması oldukça kısa sürdü. İsveçli telekomünikasyon devi Ericsson, geçtiğimiz şubat ayında o dönemin rekorunu kırdığını açıklamıştı. Şirket, 4,3 Gbps hıza ulaşmayı başarmıştı. Ericsson, böyle bir hızla bir saatlik 4K kalitede bir videoyu indirmenin yalnızca 14 saniye süreceğini söylemişti. 5G hız rekoru, Ericsson’dan önceyse Huawei’deydi. Şirket, Türk Telekom ile birlikte yaptığı testte 2,9 Gbps hıza ulaşmayı başararak rekoru kırmıştı.

Daha henüz 5G dünya genelinde yaygınlaşmamışken araştırmacılar 6G çalışmalarına başladı. Bu teknolojiyle birlikte gelecekteki mobil internet standardı; hücrelere dayanmayacak, 'erişim noktası' (access point) adı verilen cihazlar kullanılacak.