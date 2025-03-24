EA ve BioWare imzalı Dragon Age: The Veilgurad'ın yakında Game Pass'e eklenebileceğine dair bilgiler ortaya çıktı.

Aylık belli bir fiyata yüzlerce oyuna erişmemizi sağlayan Xbox Game Pass hizmetine düzenli olarak yeni oyunlar ekleniyordu. Şimdi ise oyuncuları çok heyecanlandıracak bir AAA yapımın gelebileceği görüldü.

Xbox Store’da yer alan bir listeleme, geçen yılın ekim ayında piyasaya sürülen BioWare ve EA imzalı Dragon Age: The Veilguard’ın Game Pass’e eklenebileceğini gösterdi.

Ne zaman geleceği henüz belli değil

Dragon Age: The Veilguard, bu ayın başlarında PlayStation’ın abonelik hizmeti PS Plus’a eklenmişti. Şimdi ise Xbox’tan benzer bir hamle görecek gibiyiz. Yukarıdaki ekran görüntüsünden de görebileceğiniz üzere oyun, “PC Game Pass” ifadeleriyle mağazada yer alıyor.

Henüz bir iddia olduğunu hatırlatalım. Resmî bir açıklama gelmedi. O yüzden kesin diyemiyoruz ve ne zaman ekleneceğine dair bir şey söyleyemiyoruz. Eğer gerçekse yakında olabileceğini tahmin edebiliriz.

RPG ve fantezi türlerindeki Dragon Age: The Veilguard, oyunculardan karışık yorumlar almıştı ve öyle çok beğenilmemişti. Yine de böyle büyük bir oyunu deneyimlemek Xbox Game Pass aboneleri için sevindirici olacaktır. Oyunun Steam’de 59,99 dolara, Xbox’ta ise 2.899 TL’ye satıldığını ekleyelim.