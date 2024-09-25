Küresel akıllı ev aletleri markası Dreame Technology, yeni amiral gemisi robot süpürgesi X40 Ultra ile birlikte toplam 6 adet yeni robot süpürgesini Türkiye’de satışa çıkardı.

Şirketin Türkiye pazarındaki en yeni ve ileri teknoloji ürünü olan X40 Ultra ile birlikte orta segmentte L10s Plus, L10 Prime, L10s Pro Gen 2, giriş segmentte ise D10 Plus Gen 2 ve D9 Max Gen 2 robot süpürgeleri zincir mağazalarda ve online satış kanallarında satışa sunuldu.

''Temiz yaşamı yeniden tanımladık''

Geçtiğimiz yıl Kasım ayında düzenlemiş olduğu ilk ürün lansmanı ile Türkiye pazarına giriş yapan Dreame, ikinci lansmanında bu kez yeni amiral gemisi ürünü Dreame X40 Ultra robot süpürgesini tanıttı. 12,000Pa güçlü emiş gücü, tamamen otomatik temizlik istasyonu, dolanmayı önleyici fırça ve akıllı haritalama teknolojisi ile donatılan Dreame X40 Ultra hakkında konuşan Dreame Bölge Müdürü Toni Xia, “Dreame X40 Ultra, bugüne kadar Türkiye pazarına sunduğumuz en ileri teknolojiye sahip süpürge ve tüketicilerin ihtiyaçlarını belirlemek için yaptığımız kapsamlı araştırmaların ortaya çıkardığı bir sonuç. Araştırmalarımız, kullanıcıların köşeleri ve kenarları tamamen temizleyen, temizlik sonrası minimum bakım gerektiren ve evlerini doğru bir şekilde haritalamak için akıllı teknoloji kullanan bir robot süpürge istediklerini ortaya koydu” dedi. Ayrıca “Dreame X40 Ultra ile temiz yaşamı yeniden tanımladık. Bu süpürge, biyonik robot kol teknolojisi, kendi kendini temizleyen bir istasyon, akıllı algoritmaya dayalı temizlik rotası planlama ve sektörün en gelişmiş engel tanıma yeteneklerine sahip” ifadelerini kullandı.

Türkiye pazarına yönelik önemli hedefleri olduğunu belirten Xia, “Robot süpürge pazarında Almanya’da, Fransa’da, İtalya’da ne oluyorsa Türkiye’de de bunun gerçekleşmesi için çabalıyoruz. 2025 yılında Türkiye’nin önde gelen robot süpürge markası olmak ana hedefimiz” diye belirtti. Yakın gelecekte Türkiye’de bir üretim tesisi olduğunu da belirten Xia, satış sonrası müşteri deneyimini iyileştirmek adına Eylül ayı içerisinde bir çağrı merkezi kurulduğunu da bildirdi.

Dreame X40 Ultra: Geliştirilmiş Kenar Temizliği ve 12.000Pa Emiş

Paspas ve ana fırça ile senkronize hareket eden Dreame X40 Ultra, ıslak ve kuru temizliği verimli bir şekilde ayıran uzatılabilir bir yan fırçaya sahip. Uzatılmış yan fırça, köşeler ve mobilya ayakları gibi dar alanlara da ulaşarak temizliği herkes için daha zahmetsiz bir hale getiriyor.

Dreame X40 Ultra ayrıca Dreame'nin MopExtend RoboSwing Teknolojisi ile alçak mobilyaların altındaki ve ulaşılması zor köşelerdeki kirleri 4 cm derinliğe kadar temizleyebilme özelliğine de sahip. Ayrıca, 12.000Pa Vormax Emiş özelliği sunan Dreame X40 Ultra, sert zeminlerde ve halılarda evcil hayvan tüyü ve kirleri hızla yok edebilir özellikle sunuyor.

Ek olarak satın alınabilen TriCut fırçası ile birlikte sunulan Dreame X40 Ultra, uzun saç ve tüylerden kaynaklı tıkanmaları önleyerek kullanıcının temizlik rutinini daha kusursuz hale getiriyor.

Hassas Navigasyon ve Nesne Algılama

X40 Ultra'nın çok yönlülüğü, paspasları 10,5 mm'ye kadar otomatik kaldırma ve halıları nemden koruma özelliği ile öne çıkıyor. Etkileşimli 360 derecelik alan algısı ile X40 Ultra, hızlı bir şekilde ayrıntılı 4 seviyeli haritalar oluşturarak geniş alanları kolayca kaplar ve verimli temizlik rotaları planlıyor.

Akıllı tanıma ve 3D yapılandırılmış ışık kullanarak, ayakkabılar veya kablolar da dahil olmak üzere 120'den fazla nesne türünü akıllıca tanımlayabiliyor ve bunlardan kaçınabiliyor. Ayrıca, dahili LED'i loş alanlarda ve karanlık odalarda sorunsuz hareket etmesini sağlayarak temizlik rotasındaki engellerin etrafından dolaşmasını kolaylaştırır.

Dreame X40 Ultra, lekeleri azaltmak ve paspas pedlerindeki kokuları gidermek için otomatik yıkama tahtası temizleme sistemi içeren otomatik bir temizleme istasyonuna sahip. Paspaslar sıcak hava ile kurutulmadan önce 70°C suda otomatik olarak yıkanıyor. Kullanıcılar, 300 ml'lik geniş bir toz kutusu ve 75 güne kadar dayanan 3,2 litrelik bir toz torbası ile daha sessiz otomatik boşaltma özelliğinden yararlanabiliyor.

Dreame X40 Ultra’nın başlıca özellikleri:

Uzatılabilir ve kaldırılabilir yan fırça

Eller serbest ana istasyon

MopExtend™ RoboSwing Teknolojisi

12,000Pa Vormax™ Emiş

OmniDirt Algılama Teknolojisi

Halı temizliği için çıkarılabilir paspas

Hassas paspaslama stratejisi

Lansmana özel aksesuar hediyeleri

24 Eylül itibariyle başlayan kampanya 8 Ekim’e kadar devam edecek. Lansman kampanyasından yararlanmak isteyen kullanıcıların en geç 8 Ekim 2024 tarihli satın aldıkları robot süpürge fatura bilgileri ile 31 Ekim tarihine kadar Dreame Aksesuar Hediye Formunu doldurarak gerekli bilgileri doldurmaları gerekiyor. Aksi halde kullanıcılar hediye aksesuar fırsatından yararlanma fırsatını kaybediyor.

8 Ekim’e kadar devam eden Dreame’nin lansman kampanyası şöyle;

Dreame X40 Ultra

57,999₺ tavsiye edilen satış fiyatı ile zincir mağazalarda ve online alışveriş platformlarında satışta olan Dreame X40 Ultra satın alanlar 2 yıla ek 1 yıl ekstra garanti hakkı kazanarak toplamda robot süpürgeleri için 3 yıl garanti kapsamı elde ediyor. Bunun yanında 1 adet yedek kauçuk fırça, 2 adet yedek yan fırça, 3 adet ikili paspas ped, 2 adet yedek toz torbası ve 2 adet yedek filtre de hediye olarak kazanıyor.

Dreame L10s Plus

7,000Pa emiş gücü, 90 güne kadar eller serbest temizlik, ultrasonik halı algılama özelliği ile gelen Dreame L10s Plus ise 19,999₺ tavsiye edilen satış fiyatıyla satışta. Lansmana özel kampanya kapsamında 8 Ekim tarihine kadar satın alımlarda 1 adet yedek kauçuk fırça, 2 adet yedek yan fırça, 2 adet yedek filtre, 2 adet yedek toz torbası, 3 çift yedek paspas ped hediye.

Dreame L10 Prime

4,000Pa emiş gücü, çift döner paspas, paspas kaldırma ve kendi kendine paspas temizleme özelliğine sahip L10 Prime ise 19,999₺ tavsiye edilen satış fiyatı ile sunuluyor. Lansmana özel L10 Prime satın alanlar 2 adet yedek filtre, 2 adet yedek yan fırça, 1 adet kauçuk fırça, 6 çift paspas ped hediye hakkı kazanıyor.

Dreame L10s Pro Gen 2

7,000Pa emiş gücü, otomatik paspas kaldırma, DuoScrub Paspaslama, ultrasonik halı algılama ve daha birçok özelliği ile satışta olan Dreame L10s Pro Gen 2 ise 16,999₺ tavsiye edilen satış fiyatı ile sunuluyor. Dreame L10s Pro Gen 2 satın alanlar 3 çift paspas ped hediye fırsatı kazanıyor.

D10 Plus Gen 2

16,999₺ tavsiye edilen satış fiyatı ile sunulan D10 Plus Gen 2 satın alanlar 3 adet yedek toz torbası hediye fırsatı yakalıyor.

D9 Max Gen 2