Kung Fu Panda serisinin dördüncü filmi olacak Kung Fu Panda 4'ten ilk fragman geldi. İşte vizyon tarihi de dahil filmle ilgili tüm bilmeniz gerekenler.

2008 yılında ilk filmi vizyona giren Kung Fu Panda, dünya çapında en çok sevilen animasyon serilerinden biri olmayı başarmıştı. 2016’da çıkan üçüncü filmden sonra dördüncüsü de büyük heyecanla bekleniyordu.

DreamWorks, bugün Kung Fu Panda 4 filminin ilk fragmanını nihayet bizlerle buluşturdu. Yaklaşık 2 buçuk dakikalık fragmanda hem tanıdık hem de yeni karakterlere ilk bakışı atabiliyoruz. Ayrıca filmde bizi nelerin beklediğini de kısaca görüyoruz.

Kung Fu Panda 4 ilk fragmanı

Kung Fu Panda 4 konusu

Kung Fu Panda 4, tüm seride olduğu gibi yine Po’ya odaklanacak. Bu sefer Po’nun ruhani bir lider hâline gelmesini ve bir sonraki ejderha savaşçısını aramasını göreceğiz. Bu da belki de serinin devamı için yeni bir ana karakterle tanışmamızı sağlayabilir.

Kung Fu Panda 4 vizyon tarihi

Serinin yeni filmi, 8 Mart 2024’te sinemalarda vizyona girecek.

Kung Fu Panda 4 kadrosu

Jack Black, Po’nun sesi olarak tekrar karşımıza çıkacak. Ayrıca Bryan Cranston, Ke Huy Quan, Awkwafina, Jackie Chan, Viola Davis ve Dustin Hoffman gibi âdeta yıldızlar geçidi gibi bir seslendirme kadrosunu da göreceğiz. Filmin yönetmen koltuğunda ise Mike Mitchell ve Stephanie Stine oturuyor. Filmin müzikleri için ise efsane besteci Hans Zimmer'ın geri döneceğini belirtelim.