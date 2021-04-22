Bilgisayardaki sürücüleri otomatik olarak güncellemeye yarayan Driver Booster ve benzeri uygulamalar, bilgisayar kullanıcılarını büyük bir yükten kurtarıyor. Bir kesim bu uygulamaların bilgisayara zarar verdiğini savunuyor olsa da Driver Booster ve alternatifi programların sayısı gün geçtikçe artıyor.

Sürücü güncelleme uygulamalarının varlığı aktif olarak bilgisayar kullanan kullanıcılar için hayat kurtarabiliyor. Bilgisayardaki sürücüleri tek tek yapımcıların internet sitelerinden indirmeye gerek kalmadan bulup, kurulumunu yapabilen bu uygulamaların sayısı oldukça fazla. Bu da kullanıcıların onlarca seçenek arasında kaybolmasına sebep olabiliyor.

Sürücü güncelleştirme konusunda sektörün en popüler ürünlerinden olan Driver Booster, tamamen ücretsiz olmadığı için çoğu kullanıcıyı alternatif arayışına sürüklüyor. Biz de bunun farkında olarak bu yazımızda Driver Booster’a alternatif olabilecek 8 uygulamadan bahsedeceğiz.

Driver Booster alternatifleri:

Driverfix

Driver Reviver

DriverFinder

DriverPack Solution

Driver Talent

Driver Easy

Device Doctor

DriverHub

Driverfix, temel amacı çok basit olan bir uygulama. Windows’un çok eski sürümleri için bile doğru sürücüleri bulmayı başaran uygulama, 18 milyon civarı sürücünün bulunduğu bir veritabanına sahip. Uygulamanın ilgi çekici yanlarından biri ise sürücü güncellemesi yaparken herhangi bir olası probleme karşı eski sürücüleri ZIP türünde yedekliyor olması.

Diğer sürücü güncelleme uygulamalarındaki gibi ekstra programların reklamlarıyla kullanıcıları rahatsız etmeyen Driverfix, yalnızca sürücü güncellemeye odaklı bir program. Driverfix’in ücretleri ise en ucuz paket için ayda 10,5 TL iken en üst paketinde ayda 21,2 TL.

ReviverSoft adlı şirket tarafından geliştirilmiş olan Driver Reviver, sürücü güncelleme özelliğine ek olarak başka opsiyonlar da sunuyor. Driver Reviver, başka kaynaklardan bilgisayara kurulmak üzere olan sürücüleri tespit edip buna müdahale edebiliyor ve her sürücü güncellemesinden sonra bilgisayar için bir geri yükleme noktası oluşturuyor.

Bilgisayarın her açılışında otomatik bir tarama yapan Driver Reviver, veritabanında 10 milyondan fazla sürücü bulunduruyor ve uygulamanın Türkçe dil desteği de mevcut.

Temel bir çalışma mantığı olan DriverFinder, bilgisayara kuracağı sürücü dosyalarını yalnızca üretici markanın kaynağından ediniyor. Buna ek olarak olası sorunlara karşı bir önceki sürücü dosyalarını yedekleyen DriverFinder’ın olumsuz sayılabilecek yönü ise toplu güncelleme seçeneğinin olmaması. DriverFinder ile sürücü güncelleyecekseniz her bir sürücü için tek tek kurulum başlatmanız gerekiyor.

Listemizdeki en minimal arayüzlerden birine sahip olan DriverPack Solution, arayüzünde yalnızca ihtiyaç duyulan temel seçenekleri kullanıcıya gösteriyor. Buna ek olarak toplu kurulum opsiyonu da bulunan DriverPack Solution’ın bilgisayardaki uygulamaları güncellemek gibi bir opsiyonu da bulunuyor. Uygulamanın desteklediği işletim sistemleri ise Windows 10, 8, 7, Vista ve XP.

Driver Talent, sürücü güncelleme özelliğine ek olarak sistemdeki bozuk sürücüleri de düzeltebiliyor. Listemizdeki bazı uygulamalarda da bulunan sürücü yedekleme özelliği sayesinde geri yükleme yapmayı kolaylaştıran Driver Talent, bilgisayardaki ağ sürücülerini de güncelleyebiliyor. Driver Talent, Windows 10, 8, 7, Vista ve XP’de çalışabiliyor.

Bilgisayarınız için güncelleme taramalarını adeta bir takvim gibi planlayan Driver Easy, günlük, haftalık ve aylık olmak üzere tarama periyotlarına sahip. İçindeki veritabanı sayesinde internet bağlantısı olmadığında da bilgisayardaki sürücülerin güncelliğini kontrol edebilen Driver Easy, maalesef toplu kurulumu desteklemiyor.

Listedeki diğer uygulamalardan en büyük farkı manuel olarak çalışması olan Device Doctor, uygulama içinden kurulumu sevmeyen kullanıcılar için güncellenmesi gereken sürücüleri ZIP dosyası olarak bilgisayara indirir. Ücretsiz sürümünde günde yalnızca bir adet güncellemeye izin veren Device Doctor, Windows 10 ve XP’de çalışabiliyor.

Temiz bir arayüze sahip olan DriverHub, sürücü yükleme sırasında bir şeyler ters gittiğinde geri yükleme noktasını kullanarak sistemi kurtarabiliyor. Sürücü güncelleme dışında sistemin disk yönetimine ve güç kaynağı ayarlarına müdahale edebilen DriverHub, sürücüleri kurmadan önce sürüm numaralarını ve tarihlerini görmenize de olanak sağlıyor.

Bu yazımızda Driver Booster’a alternatif 8 uygulamayı ele aldık. Ana işlev olarak birbirleriyle aynı olsalar da arayüz ve ekstra özellikler anlamında her biri farklı şeyler sunan bu uygulamalar hakkında düşüncelerinizi yorum olarak paylaşmayı unutmayın.