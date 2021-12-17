21. yüzyılda hayal ettiğimiz uçan arabalara kavuşamasak da insansız hava araçlarının giderek yaygınlaştığını kabul etmeliyiz çünkü drone’lar her yerde. Bu küçük helikoptere benzer cihazların teknolojisi oldukça kısa bir sürede olgunlaştı ve artık geleceğin teknolojisi olarak adından söz ettirmeye başladı.

Neredeyse hepimiz 2000’li yıllarda uçan arabaların ya da uçan kaykayların olacağını hayal etmiştik. Bu konuda çalışmalar olsa da hala havada süzülen bir otomobile sahip değiliz. Bunun yerine drone adı verilen küçük helikopter benzeri cihazlara sahip olduk. Drone teknolojisi son yıllarda o kadar hızlı bir olgunlaşma süreci geçirdi ki artık bir akıllı telefon fiyatına drone satın almak mümkün hale geldi.

Drone için geleceğin teknolojisi deniyor çünkü tüm sistemler gibi o da otonom hale gelecek, ulaşamadığımız yerlere kolayca gidebilecek ve en önemlisi; uçuyor. Drone’lar hem uzaktan kolayca kontrol edilebildikleri hem de otonom olarak hareket edebildikleri için yakın zamanda etrafta vızır vızır gezecekleri kesin gibi görünüyor. Gelin drone nedir, nasıl çalışır biraz daha yakından inceleyelim.

Drone nedir?

Drone; motorları, pervaneleri ve sensörleri sayesinde uzaktan kontrol edilerek ya da otonom olarak uçan insansız hava aracıdır. Drone kelimesi, etrafta uğultu çıkararak uçan erkek arı anlamına gelir. Biraz iddialı bir tanım olsa da sahip olduğu sisteme göre bir drone için uçan robot demek de yanlış olmaz.

Kullanım alanına göre değişse de her drone GPS, kızılötesi kamera ve ana kamera gibi bazı temel donanımlara sahiptir. Drone’ların dengeli uçması için rotor adı verilen en az 4 pervanesi bulunur, pervane sayısı drone boyutuna göre artabilir. Daha karmaşık sistemlere sahip olabileceği gibi genel olarak drone’lar uzaktan bir akıllı telefon ya da tablet kullanılarak kontrol edilir.

Drone ne işe yarar?

Günümüzdeki sistemlere benzeyen drone teknolojisinin ilk adımlarının 1930’lu yıllarda atıldığı düşünülüyor. Elbette, dönemin koşullarını göz önüne aldığımız zaman üretilen bu drone’ların askeri casusluk ve saldırı amacıyla kullanılması hiç de şaşırtıcı değil. Ancak amaç her zaman aynı, insanların ulaşamadığı yerlere ulaşmak.

Bir drone, onlarca farklı alanda kullanılabilir. Amacı ise basittir, insan sınırlarını ortadan kaldırmak ve bir işteki insan faktörünü minimuma indirmek. Basit bir örnek vermek gerekirse; drone teknolojisi gelişmeden önce bir şehrin havadan görüntülerini elde etmek için en azından bir helikoptere, bir pilota, bir kameramana ve bir kameraya ihtiyacınız vardı. Pili ve motorları güçlü bir drone tüm bu ihtiyaçları tek başına karşılayarak yüksek çözünürlüklü görüntüler sağlayabilir.

Drone hangi alanlarda kullanılabilir?

Şöyle düşünelim; elinizde uçan, görüntü kaydedebilen, belirli ağırlıkları taşıyabilen, neredeyse her yere ulaşabilen ve tamamen kontrolünüz altında bir cihaz olsa ne yaparsınız? Elbette drone teknolojisi dünyanın pek çok yerinde ilk olarak askeri amaçlarla kullanılıyor. En çok kullanıldığı diğer alan ise video sektörü. Gerekli gereksiz her yerde drone ile video çekildiğini görmüşsünüzdür.

Amazon’un paketlerini drone’lar kullanarak taşıyacağı dedikodularını mutlaka duymuşsunuzdur. Dedikodu değil, Amazon paketlerimizi bir drone’dan teslim alacağımız günlerin eli kulağında. Meta, eski adıyla Facebook şirketi drone kullanarak dünyanın erişilmesi güç noktalarına internet bağlantısı götürmek için bir süredir çalışmalar yapıyor. Issız bir bölgede havada gezen bir drone sayesinde Afrika kabileleri bile Instagram kullanabilir.

Tüm bunların yanı sıra afet durumlarında, acil durumlarda, telekomünikasyonda, tarımda, kaçak avcılık denetlemesinde, hastalık kontrollerinde, habercilikte, güvenlik sektöründe, inşaat planlamalarında, spor alanlarında, canlı yayınlarda ve daha aklınıza gelen gelmeyen pek çok alanda bir drone çoğu zaman hayat kurtarıcı bir görev sahibi olabilir Bugün bile saydığımız pek çok alanda aktif olarak drone’ların kullanıldığı biliniyor.

Drone nasıl çalışır?

Drone’lar, boyutları ne olursa olsun dayanıklı ama sağlam malzemelerden üretilirler. Sonuç olarak bu cihazın uçması ancak öyle kolay kolay hasar almaması gerekir. Cihazın boyutuna göre değişen sayıda motor olur. Bu motorlar rotor adı verilen pervaneleri çalıştırır. Pervanelerden ikisi saat yönünde, ikisi saat yönünün tersine döner.

Pervanelerin dönme şekline göre yere verilen itim kuvveti ile cihaz havalanır. Pervanelerin dönme şekline göre itim kuvveti sonlandırılarak cihaz aşağı doğru iner. Bu hareketler cihazın Wi-Fi ağı üzerinden bir kontrolcü tarafından yapılabilir. Bunun yerine cihaza eklenen bir yazılım sayesinde bu hareketi otonom olarak da yapabilir.

Drone sistemleri değişse bile GPS sistemi ve kızılötesi kameralar olmazsa olmazlardandır. Drone’lara yapay zeka eklendiği zaman elbette çok daha ilginç sistemler göreceğiz ancak bugün bir drone’un otonom yönetimi tıpkı evde kullandığımız robot süpürgelere benzer. İşe yarar bir sistemdir ancak geleceğin teknolojisi olarak bahsedeceksek çok daha gelişmiş bir sisteme sahip olması gerekir.

Drone teknolojisinin geleceği:

Drone’ların bugün bile oldukça fazla alanda kullanıldığını düşünürsek gelecekte kullanım alanlarının ve sahip oldukları işlevleri artacağı kesin. 5G teknolojisi ile birlikte drone kontrolü neredeyse gecikmesiz olarak çok daha uzak mesafelerden başarılı bir şekilde yapıldığı zaman ve çalışması için gerekli piller daha güçlü hale geldiği zaman çok daha uzun mesafelerde drone’ların uçtuğunu görebileceğiz.

Yapay zeka teknolojisinin gelişmesi ile birlikte olgunlaşan otonom sistemi sayesinde belki temel görevlerde kullanılan drone’lar için insan kontrolüne bile ihtiyaç kalmayacak. Örneğin; orman denetlemesi için kullanılan drone’lara yüklenen yangın topları sayesinde bir cihaz henüz aleve dönüşmemiş bir duman tütmesini bile algılayarak müdahale edecek ve büyük felaketleri engelleyecek.

Elbette, uçan makinelerden bahsettiğimiz için herkesin aklına karanlık bir gelecek çizen bilim kurgu filmleri gelecektir. Güvenlik için yüz tanıma sistemi kullanan ve tanımadığı kişileri etkisiz hale getirecek drone’larla da gelecekte karşılaşma ihtimalimiz var. Yani tüm teknoloji ürünleri gibi drone cihazları da hangi niyetle kullandığımız önemli.

Geleceğin önemli teknolojilerinden biri olarak kabul edilen drone nedir, ne işe yarar, nasıl çalışır gibi merak edilen soruları yanıtladık ve bu sistem hakkında bilmeniz gereken detaylardan bahsettik. Drone teknolojisi hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.