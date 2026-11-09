DS, Kasım 2026 dönemi için geçerli güncel otomobil fiyatlarını paylaştı. Güncel listesinde N°4, N°7 ve tamamen elektrikli Yeni N°8 öne çıkıyor.
Bu içerikte DS’in Kasım 2026 tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarını, model bazlı donanım ve şanzıman seçeneklerini, kampanyalı fiyat durumunu ve paylaşılan opsiyon bilgilerini bir araya getirdik.
İçerikten Görseller
DS fiyat listesi - Kasım 2026
|Model İsmi
|Güncel Fiyatı
|Kampanyalı Fiyatı
|N°4
|3.326.450 TL
|-
|N°7
|3.700.000 TL
|-
|N°8
|4.990.000 TL
|-
N°4 fiyatları - Kasım 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|BlueHDi 130, Dizel
|Pallas, Otomatik
|3.326.450 TL
|-
DS N°4, güncel listede Pallas donanımı, BlueHDi 130 dizel motor ve otomatik şanzıman kombinasyonuyla yer alıyor. DS'nin teknik verilerinde de N°4 Pallas BlueHDi 130 versiyonu 1.499 cc dizel motor ve otomatik şanzımanla gösteriliyor.
N°4 opsiyon fiyatları - Kasım 2026
Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.
N°7 fiyatları - Kasım 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|Hybrid 145
|Pallas, Otomatik
|3.700.000 TL
|-
|Hybrid 145
|Étoile, Otomatik
|4.100.000 TL
|-
DS N°7, markanın kendi kendini şarj edebilen hibrit teknolojisini kullanan SUV modeli olarak ürün gamında yer alıyor.
N°7 opsiyon fiyatları - Ekim 2026
Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.
N°8 fiyatları - Kasım 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|Elektrikli
|N°8 Étoile FWD Long Range
|4.990.000 TL
|-
DS N°8, markanın tamamen elektrikli SUV coupe modeli olarak ürün gamında yer alıyor.
N°8 opsiyon fiyatları - Kasım 2026
Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.
Kaynak: DS Automobiles Türkiye