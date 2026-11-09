DS Automobiles, Kasım 2026 güncel fiyat listesini açıkladı. N°4, N°7 ve tamamen elektrikli N°8’in güncel fiyatları yer alıyor.

DS, Kasım 2026 dönemi için geçerli güncel otomobil fiyatlarını paylaştı. Güncel listesinde N°4, N°7 ve tamamen elektrikli Yeni N°8 öne çıkıyor.

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Bu içerikte DS’in Kasım 2026 tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarını, model bazlı donanım ve şanzıman seçeneklerini, kampanyalı fiyat durumunu ve paylaşılan opsiyon bilgilerini bir araya getirdik.

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DS fiyat listesi - Kasım 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı N°4 3.326.450 TL - N°7 3.700.000 TL - N°8 4.990.000 TL -

N°4 fiyatları - Kasım 2026

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Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat BlueHDi 130, Dizel Pallas, Otomatik 3.326.450 TL -

DS N°4, güncel listede Pallas donanımı, BlueHDi 130 dizel motor ve otomatik şanzıman kombinasyonuyla yer alıyor. DS'nin teknik verilerinde de N°4 Pallas BlueHDi 130 versiyonu 1.499 cc dizel motor ve otomatik şanzımanla gösteriliyor.

N°4 opsiyon fiyatları - Kasım 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

N°7 fiyatları - Kasım 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Hybrid 145 Pallas, Otomatik 3.700.000 TL - Hybrid 145 Étoile, Otomatik 4.100.000 TL -

DS N°7, markanın kendi kendini şarj edebilen hibrit teknolojisini kullanan SUV modeli olarak ürün gamında yer alıyor.

N°7 opsiyon fiyatları - Ekim 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

N°8 fiyatları - Kasım 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Elektrikli N°8 Étoile FWD Long Range 4.990.000 TL -

DS N°8, markanın tamamen elektrikli SUV coupe modeli olarak ürün gamında yer alıyor.

N°8 opsiyon fiyatları - Kasım 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Kaynak: DS Automobiles Türkiye