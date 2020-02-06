Corona Virüsüne Karşı Önceden Kullanılan Bir İlaç Denenecek

Tüm dünyayı kırmızı alarm durumuna getiren Corona virüsüne karşı Remdesivir isimli bir ilaç test edilecek. Bu ilaç, daha önce SARS ve MERS gibi virüslere karşı kullanılmıştı.

Son günlerde hakkında en fazla konuşulan konuların başında gelen Corona virüsü dünya genelinde durdurulmaya çalışılıyor. Pek çok önlem alınmış olmasına rağmen yayılması engellenemeyen ölümcül virüse karşı pek çok deneysel çalışma yapılıyor. Bu deneysel çalışmalar sonucunda geçtiğimiz günlerde Tayland’da HIV ve grip aşıları birleştirilerek Corona teşhisi konulan bir hasta sağlığına kavuşturulmuştu.

Yeni Bir Umut

Çin’de yer alan haberlere göre ABD’li bir ilaç şirketi, ‘Remdesivir’ ismini verdiği ilaç için Çin Bilim ve Teknoloji Bakanlığı, Ulusal Sağlık Komisyonu ve Ulusal Sağlık Ürünleri İdaresi’nden klinik deneylerine başlamak için izin aldı. Daha öncesinde SARS ve MERS hastalıklarına karşı büyük başarı sağlayan bir aşı olan Remdesivir, aynı aileden geldiği düşünülen Corona (2019-nCoV) tipi virüse karşı da başarı yakalayabilir.

Remdesivir, daha önce SARS ve Mers hastalıklarına karşı yapılan hayvan deneylerinde başarı yakalamıştı. Bu olayın duyurulmasının ardından 761 hasta, klinik deneyleri için gönüllü oldu. Bir umut olarak gösterilen bu deneyler, Çin-Japon Dostluk Hastanesi ile salgının merkez üssü olan Wuhan kentinde birkaç hastanede sürdürülecek.

Yeni Tip Corona Virüsü (2019-vCoV)

İlk olarak Çin’in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde 12 Aralık’ta tespit edilen virüs, 2 aydan kısa sürede 28 ülkede 28.353 kişiye bulaştı. Bu vakalardan 565 kişi ise hayatını kaybetti. Çin hükümeti, salgını durdurmak için pek çok kenti karantina altına alarak giriş ve çıkışları yasakladı.

Bu virüsü ülkelerinden uzak tutmak isteyen pek çok ülke ise Çin’e yapılan uçuş seferlerini durdurdu ve Çinli vatandaşları ülkelerine geri gönderdi.