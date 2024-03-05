Dune: Awakening Oyunundan İlk Oynanış Fragmanı Geldi [Video]

Funcom, yeni çok oyunculu çevrimiçi rol yapma oyunu Dune: Awakening'den ilk oynanış fragmanını yayımladı.

"Tuğla kadar kitapları şimdi kim okuyacak, filmi çıkarsa izleriz." diyen kişilerin gerçekten de filmi çıkınca izlemesiyle hak ettiği popülariteye uzun yıllar sonra kavuşan Dune evreni, devasa çok oyunculu rol yapma oyunu olarak da karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Dune: Awakening adlı bu oyundan ilk oynanış fragmanı geldi.

Dune serisinin merkezinde Arrakis adlı çöl gezegeni bulunuyor. Bu gezegende çıkan bir baharat, gezegenler arasında yolculuk yapılmasını mümkün kılıyor. Bunun sonucu olarak da gezegen çok kıymetli ve bir o kadar da ölümcül bir yaşam alanına dönüşüyor. Surviving Arrakis (Arrakis'te hayatta kalmak) adlı video, çöl gezegeninde insan kolonileşmesinin nasıl başladığını gösteriyor.

Amaç, Arrakis'te hayatta kalmak

Oyunu açık dünya hayatta kalma temasıyla kurgulayan Funcom, bu fragmanda bize yaşayabileceğimiz maceraları ve oyundan ne beklememiz gerektiğini de gösteriyor. Oyunda karakterimiz, Bene Gesserit gibi organizasyonlardan çeşitli yetenekler öğrenebiliyor, Ornihopter ile uçabiliyor ve farklı fraksiyonlardan birine katılabiliyor.

Videodan anlaşıldığı üzere oyun, Arrakis üzerinde net bir otorite oluşmadan, devasa hanedanlık evleri inşa edilmeden öncesinde geçecek. Böylece çöl gezegenindeki yaşamın kuruluş dönemini de adım adım deneyimleme fırsatı bulabileceğiz.

Dune serisi hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Sizce Dune: Awakening başarılı olabilecek mi? Yoksa birkaç yıl denenip sonrasında vazgeçilen yapımlardan biri olarak oyun tarihinin tozlu raflarına mı kaldırılacak?