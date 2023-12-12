2021'de çıkan Dune'un devamı olacak Dune: Part Two'nun 3. fragmanı paylaşıldı. Fragman, çok daha büyük bir filmin bizleri beklediğini gözler önüne seriyor.

Frank Herbert’in 1965’te kaleme aldığı aynı isimli romanından beyaz perdeye uyarlanan Dune, 2021 yılında vizyona girmişti. Dennis Villeneuve’ün yönettiği bilim kurgu türündeki yapım, dünya çapında büyük başarı yakalarken 6 Oscar ödülüne de layık görülmüştü.

Bu nedenle devam filmi olacak Dune: Part Two da son zamanların en çok merak edilen filmlerindendi. Yapım, aslında kasım ayında vizyona girecekti ancak Hollywood’da yakın zamanda gerçekleştirilen grevlerden dolayı 2024’e ertelenmişti. Bekleyiş sürerken bugün filmden epik sahnelerle dolu yeni bir fragman paylaşıldı. Fragman, yine bir görsel şölenle karşılaşacağımızı ortaya koyarken karakterlere de bakış atmamızı sağlıyor.

Dune: Part Two’nun yeni fragmanı

Dune: Part Two konusu

Uzak bir gelecekte geçen Dune, Arrakis ismi de verilen tehlikeli çöl gezegeninin kontrolüne sahip Paul Atreides’i konu alıyordu. Yeni film de ilk filmdeki olayları devam ettirecek ve yine Paul Atreides’e odaklanacak. Fragman, ikinci filmin ilkinden çok daha büyük olacağını ortaya koyarken birden fazla sandworm (kum solucanı) ile karşılaşacağımızı gösteriyor.

Dune: Part Two vizyon tarihi

Dune: Part Two, 15 Mart 2024’te vizyona girecek.

Dune: Part Two kadrosu

Dennis Villeneuve’ü, ilk filmde olduğu gibi yine yönetmen koltuğunda göreceğiz. Senaryoyu ise Villeneuve ve Jon Spaihst kaleme alıyor. Oyuncu kadrosunda Timothee Chalamet, Zendaya, Josh Brolin, Rebecca Ferguson, Javier Bardem gibi isimler tekrar karşımıza çıkacak. Ayrıca Florence Pugh, Austin Butler, Lea Seydoux ve Christopher Walken gibi ünlü isimler de kadroya katılacak.